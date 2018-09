Marum: ExzellentesCluster

Bremen - In der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zur Stärkung der Spitzenforschung an den Universitäten in Deutschland sind am Donnerstag die Entscheidungen über die künftigen Exzellenzcluster gefallen. Und die Universität Bremen hat erfolgreich abgeschnitten. Eine Expertenkommission wählte ihren Clusterantrag „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ aus insgesamt 88 Bewerbungen neben weiteren aus. Insgesamt wurden zuvor 195 Antragskizzen eingereicht. Der neue Cluster wird ab 2019 für sieben Jahre gefördert. Angesiedelt ist das Forschungsvorhaben am Marum, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. „Das ist ein großartiger Erfolg, wir sind dankbar für die wiederholte Anerkennung und Auszeichnung für die Universität Bremen“, sagte Rektor Professor Bernd Scholz-Reiter.

Insgesamt wurden 57 Exzellenzcluster für die Förderung ausgewählt. Dafür sind jährlich rund 385 Millionen Euro Fördermittel vorgesehen, von denen der Bund 75 Prozent trägt. Der Förderdauer von sieben Jahre kann nach einer erfolgreichen Wiederbewerbung eine zweite Förderperiode von ebenfalls sieben Jahren folgen, heißt es. Das Marum gehört weltweit zu den bedeutendsten Forschungseinrichtungen in den Meereswissenschaften. Bereits seit 2007 wird ein Exzellenzcluster gefördert. - je