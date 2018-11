„Mutmacherinnen“: Physikerin Christiane Heinicke über ihr Leben und ihre Arbeit

Bremen - Von Steffen Koller. Sie war dem Mars so nah wie keine deutsche Frau zuvor. Sie lebte auf engstem Raum, Kontakt zur Außenwelt war rar. Und doch würde sie es wieder tun. Christiane Heinicke ist Geophysikerin, arbeitet am Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) und verbrachte 366 Tage mitten auf einem Vulkan in Hawaii. Wie es dazu kam, was sie plant und was ihr im Berufsleben wichtig ist, erzählt die 32-Jährige heute in unserer Serie „Mutmacherinnen“.

„Ich hab' mich stinknormal beworben“, sagt Christiane Heinicke. Es klingt fast so, als habe sie ein Gewinnspiel gewonnen, Konzerttickets ergattert oder eine Kreuzfahrt. Eine Reise kommt dem ganzen schon sehr nah – nur, dass die „Reise“ exakt 366 Tage dauerte und nichts mit Komfort zu tun hatte. Elf Meter im Durchmesser maß die Kuppel, in der sie sich von 2015 bis 2016 im Rahmen der HI-Seas-Mission (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) zusammen mit fünf anderen Wissenschaftlern aufhielt. Eine simulierte Marsmission. Mitten auf der Erde. Und doch so weit weg von jeglicher Zivilisation.

Auf etwa halber Höhe des 4.170 Meter hohen Vulkans Mauna Loa, mitten im Pazifik, musste jeder Schritt in die Außenwelt von langer Hand geplant werden. Eben so, als wären die Forscher tatsächlich auf dem Mars. „Die Lebensweise ist ganz anders“, sagt Heinicke rückblickend.

Gehe sie in ihrem normalen Leben mindestens 10.000 Schritte am Tag, waren es dort gerade mal 2.000. Internetzugang? Kaum vorhanden. Kein Telefon, kein Fernseher. Und doch würde sie es wieder tun. „Anderen würde ich das nicht empfehlen“, sagt sie. Gestaltete sich die Forschungsarbeit problemlos, sei das Zusammenleben auf engstem Raum „eher heikel“ gewesen. Es passte eben „nur mit manchen“.

+ Christiane Heinicke in den Forschungsräumen des Zarm. Hier arbeitet sie zusammen mit 30 weiteren Kollegen an Wohnräumen, die bald auf Mond oder Mars eingesetzt werden könnten. - Foto: Koller

Dass die 32-Jährige einmal diese Mission begleiten und sogar ein Buch über ihre Erfahrungen veröffentlichen würde, davon hätte sie vor Jahren wohl nur vage geträumt. Doch schaut man auf ihren Lebenslauf, kann man zumindest erahnen, dass ihre berufliche Laufbahn über dem Durchschnitt liegt. In Bitterfeld geboren, studierte sie zunächst Technische Physik in Ilmenau, danach im schwedischen Uppsala Geophysik. Kurz darauf folgte ihre Promotion – mit 27 Jahren. Im Vergleich zu ihren beiden ersten Studiengängen, in denen der Frauenanteil bei etwa 20 Prozent lag, gab es auch Institute, an denen sie die einzige weibliche Studentin war. Gestört habe sie das nie. „Es ist nun mal so“, meint Heinicke. Sie sei als Frau „sehr willkommen“ geheißen worden. Sei man nicht „völlig die Zicke“ oder „verquer“, habe man gute Chancen.

Einen Satz, den ihr damaliger Doktorvater ihr mit auf den Weg gab, reicht sie gerne an junge Menschen weiter: „Egal, woran man arbeitet, man muss Spaß haben, dann wird man gut.“ Es gebe Leute, die gingen zur Arbeit und hätten keinen „Bock“. „Da gehöre ich definitiv nicht dazu.“ An ihrem aktuellen Arbeitsplatz, dem Zarm, an dem sie seit rund einem Jahr tätig ist, befasst sich die 32-Jährige mit dem Projekt „MaMBA“, kurz für „Moon and Mars Base Analog“. Ziel sei es, einen Wohnraum zu konzipieren, der langfristig in der Lage ist, auf Mars oder Mond zu stehen und einsatzfähig ist. 30 Personen arbeiten an diesem Vorhaben – und Heinicke hat gelernt: „Mit dem Team steht und fällt das Ganze.“ Gebe es die Möglichkeit, den Mars tatsächlich zu bereisen, es wäre für sie „zumindest eine Option“. Doch sie schränkt ein: „Der Flug dauert sechs Monate. Für eine Strecke.“ Genug Zeit, den zweiten Doktortitel unter Dach und Fach zu bekommen, wäre ja.