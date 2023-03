Marode A1-Weserbrücke in Bremen soll zwei Jahre lang saniert werden

Von: Fabian Raddatz

Die A1-Brücke, die in Bremen über die Weser führt, ist offenbar marode und soll für zwei Jahre saniert werden. Beginn der Bauarbeiten demnach: 2024.

Bremen – Die A1-Brücke in Bremen, die zwischen Arsten und Hemelingen über die Weser führt, ist marode und muss saniert werden. Das geht aus einem Bericht des Bremer Regionalmagazins Buten un Binnen hervor. Demnach bestätigte ein Sprecher der Autobahn-GmbH, dass die Weserbrücke ab 2024 saniert werden muss – und das voraussichtlich für zwei Jahre.

Die A1-Brücke über die Weser muss saniert werden. © Eckhard Stengel/imago

Durch eine Sanierung könnte das Bauwerk weitere fünf bis zehn Jahre halten. Danach müsste eine neue Brücke her. Auch die viel befahrene Stephanibrücke in Bremen soll ab 2026 erneuert werden, heißt es in dem Bericht. Der Zustand beider Brücken sei viel schlechter als bislang angenommen.

Marode A1-Weserbrücke in Bremen soll zwei Jahre lang saniert werden: Auch andere Brücken im schlechten Zustand

Auch andere Bremer Weser-Brücken sind einer Untersuchung zufolge nur noch eingeschränkt tragfähig – kurzzeitig musste auch der Lastverkehr eingeschränkt werden. Das Bundesverkehrsministerium hatte die Länder beauftragt, die Tragfähigkeit ihrer Brücken zu analysieren. Viele Brücken in Deutschland stammen aus den Nachkriegsjahren und leisten oft ein Mehrfaches dessen, was an Traglast und Verkehr bei Planung und Bau vorstellbar war.