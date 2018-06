2000 Menschen auf dem Marktplatz: Singen in der Sommerhitze

„Bremen so frei – ein Fest in elf Liedern“

+ Line (l.) und Luisa haben das Maskottchen der Schule, einen Fuchs, mitgebracht. Sie haben sichtlich Freude beim Singen. - Foto: mko

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Marktplatz ist voll bei „Bremen so frei – ein Fest in elf Liedern“. Mehr als 2 000 Menschen, überwiegend Kids aus Kindergärten und Schulen, sind bei dem großen Gesangstreffen am Freitagmorgen dabei. Tabea legt sich kräftig ins Zeug bei „Bremer Düne“, ihrer Nummer Eins unter den elf Songs des Treffens.