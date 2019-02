Märchen-Jubiläum: Bremen feiert einen „Stadtmusikantensommer“

Stadtmusikanten überall, nicht nur am Bremer Rathaus (großes Foto). Das Quartett schmückt Taschen, Tücher und Schals (oben r.), findet sich in Schneekugeln wieder (Mitte) und natürlich in den verschiedensten Varianten auch auf Postkarten (unten).

Gut möglich, dass Claudio Pizarro ihnen eines Tages den Rang abläuft als Sympathieträger und Botschafter Bremens. Noch aber haben die Stadtmusikanten knapp die Nase vorn. Esel, Hund, Katze und Hahn sind ja auch zu viert. Und weltbekannt. Und schon 200 Jahre alt. Bremen feiert das Märchen-Jubiläum ganz groß - nämlich mit einem „Stadtmusikantensommer“, mit Ausstellungen und Festivals, mit insgesamt gut 60 Veranstaltungen rund um die tierischen Stars.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Stadtmusikanten sind schließlich ein - wenn nicht: das - Markenzeichen Bremens; mehr noch als der Bremer Schlüssel. Eine Studie des Bremer Lehrstuhls für innovatives Markenmanagement (2013) belegt die starke Verbundenheit von Stadt und Märchen. Fast 40 Prozent der befragten Nicht-Bremer gaben an, beim Wort „Bremen“ spontan an die vier Figuren der Brüder Grimm zu denken. Das Quartett ist omnipräsent in Bremen.

Am Rathaus, neben dem Eingang zur Unteren Halle, steht die Stadtmusikanten-Plastik des Bildhauers Gerhard Marcks (1889 bis 1981) von 1953. In der Böttcherstraße stehen von Bernhard Hoetger (1874 bis 1949) geschaffene Stadtmusikantenfiguren auf dem Wasserrohr des Sieben-Faulen-Brunnens (nur der Hahn ist aus Sicherheitsgründen im Museum). Zum Haus St. Petrus, ebenfalls in der Böttcherstraße, gehört eine Messingfigur der Stadtmusikanten, die von dem Bremer Bildhauer Engelhard Tölken (1882 bis 1928) stammt. Im Hauff-Saal des Ratskellers zeigt ein Fresko von 1927 die Stadtmusikanten am Tisch der Räuber - Künstler: Max Slevogt (1868 bis 1932). In Huchting schmückt eine Stadtmusikanten-Kupferplastik von Edmund Hopf eine Fassade an der Kirchhuchtinger Landstraße. Und, und, und. Dazu: Postkarten und Taschen, Schals und Schneekugeln, Süßigkeiten und Schirme.

Oft wird die Grenze zum Kitsch dabei lustvoll überschritten. Die Kunsthallen-Ausstellung „Tierischer Aufstand - 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft“ nimmt den Kitsch gleich mit in den Titel. Die Schau ist Teil des „Stadtmusikantensommers“ und dauert vom 23. März bis zum 1. September.

Geschichte mit sozialen Aspekten

Sie zeichnet nach, wie Esel, Hund, Katze und Hahn über bildliche Darstellungen den Weg ins kollektive Gedächtnis fanden. Am Anfang stehen die Arbeiten des englischen Illustrators George Cruikshank, der 1823 die Gewaltmotive des Märchens in den Fokus rückt. Anschließend beginnt eine Geschichte der Verniedlichung, wobei die sozialkritischen Aspekte des Märchens (Armut, Ausgrenzung) erhalten bleiben.

Der „Stadtmusikantensommer“ beginnt am Sonntag, 3. März, um 20 Uhr mit einem Eröffnungskonzert in der Kulturkirche St. Stephani im Faulenquartier (mit dem zugleich die Teilnehmer der internationalen „Städtepartnerschaftskonferenz“ begrüßt werden). Vier „Stadtmusikanten“ treten auf: Imke Burma (Rezitation), Peter Dahm (Saxophon), Konrad Seeliger (Cello), Tim Günther (Klavier und Orgel). Der Eintritt ist frei.

Höhepunkt der Jubelfeiern wird die fast einwöchige Geburtstagsparty sein, die in der Zeit vom 3. bis 6. Juli in der Bremer Innenstadt und am Weserufer steigt. Den Auftakt dazu macht das „Fensterkonzert“ der Bremer Philharmoniker am 3. Juli, bei dem die Musiker den Domshof aus den umliegenden Häusern heraus musikalisch „verzaubern“, wie es heißt. Auf den Straßen und Plätzen der City treten zudem Straßenmusiker auf. Die „Breminale“ auf den Osterdeichwiesen (3. bis 7. Juli) wird ebenfalls eingebunden. Weitere Großveranstaltungen wie die „Lange Nacht der Museen“ (25. Mai), „La Strada“ (13. bis 16. Juni) und der „Tag des offenen Denkmals“ (8. September) bekommen inhaltliche Anknüpfungspunkte zum Stadtmusikanten-Thema. Wer den Stadtmusikanten entrinnen will, muss Bremen verlassen.

Bremen haben Esel, Hund, Katze und Hahn ja nie erreicht. Aber sie waren auf dem Weg hierher. Und durch den Titel sind Stadt und Märchen untrennbar miteinander verbunden - das ist weltweit bekannt. „Dass eine konkrete Stadt in einem der Märchen genannt wird, ist gänzlich ungewöhnlich. Offenbar drückten sich um 1819 im Zielort Bremen und dem Beruf des Stadtmusikanten Vorstellungen aus, die im Oberweserraum mit der alten Hanse- und Hafenstadt Bremen positiv verbunden wurden“, so Professor Dr. Konrad Elmshäuser, Leiter des Staatsarchivs (das an der Kunsthallen-Schau beteiligt ist).

Und: „Durch die Brüder Grimm sind wir darüber informiert, dass der Erzählstoff aus dem Oberweserraum stammt, aus Oberhessen und dem ‚Paderbörnischen‘. Weiterhin wissen wir, dass der Stoff tatsächlich im Volk erzählt wurde, also kein Kunstmärchen ist.“ Die Märchenfiguren sind also echt. Ganz wie Claudio Pizarro.