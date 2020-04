Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen sieht sich gern als Stadt der Lebensmittelindustrie, als Stadt der Marken. Manche von ihnen gibt es noch, manche kommen inzwischen nicht mehr aus Bremen. Und manche sind verschwunden – wie „Abels Schokolade“, heute Thema unserer Serie.

Ein Wappen mit Bremens Farben, mit der rot-weißen Bremer „Speckflagge“. Dazu der Bremer Schlüssel und der Schriftzug „Abel“. So durch und durch lokalpatriotisch warb „Abel“ für seine Produkte. „Die Marke der Feinschmecker“ – das wollte „Abel“ sein. Und schrieb es deshalb anno 1913 auf seine Reklame-Ansichtskarten.

„Die Marke der Feinschmecker“ – sie kam aus Sebaldsbrück. Aus der Trinidadstraße, um genau zu sein. Oder von der Sebaldsbrücker Chaussee (heute: Sebaldsbrücker Heerstraße). Kam ganz drauf an, von wo man guckte. Die Trinidadstraße geht von der Heerstraße ab, beschreibt zwei rechte Winkel und endet wieder an der Heerstraße.

Hier gründete Franz Abels aus Krefeld im Jahr 1909 seine Schokoladenfabrik. Sebaldsbrück gehörte da noch gar nicht zu Bremen, das kam erst 1921. Aber Bremen wuchs und breitete sich aus. „Unter den 61 Gesellschaftern waren mehrere Bremer Kaufleute“, heißt es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011).

Es war eine Zeit, in der investiert wurde. Zwei Millionen Reichsmark trugen die Gesellschafter zum Stammkapital der „Abels Schokoladen-Werke GmbH“ bei. Dazu zählten auch die üblichen Verdächtigen – Bremens Ölbaron Franz Schütte und die Kaufmannsfamilien Melchers und Kulenkampff zum Beispiel.

Ab Januar 1910 wird „Abels Schokolade“ produziert. Und nicht nur Schokolade. Das junge Unternehmen bringt auch Kakao sowie Zucker- und Backwaren auf den Markt. Zwei Jahre lang läuft das gut, dann aber – 1912 – geht Abels in Konkurs. Franz Abels macht später am Domshof weiter, schließlich an der Straße Außer der Schleifmühle. 1920 hat er sechs Verkaufsstellen in Bremen. 1929 zog er mit seinem Unternehmen – „Speckflagge“ hin, Bremer Schlüssel her – nach Berlin. Die Firma „bestand dort noch bis 1934“, so das „Große Bremen-Lexikon“.

Und in Sebaldsbrück? Auch dort wurde nach Konkurs und Sanierung weiter Schokolade produziert. Die Bremer Kaufleute gingen noch einmal ins Risiko, kauften die Fabrik und gründeten die „Hanseatische Kakao- und Schokolade AG“. Die Werke wurden mehrmals umgetauft. Ihre große Zeit erlebten sie in den 20er Jahren als „Goldina AG“.

Süßes war auch in den harten Nachkriegsjahren und während der Inflationszeit gefragt. „Goldina“ behauptete sich in einem Markt, der im Lauf der 20er Jahre zunehmend enger wurde: Die Zahl der produzierenden Schokoladenbetriebe war in der Zeit von 1914 bis 1925 von 180 auf 350 gestiegen.

Ein sprunghafter Anstieg der Rohkakaopreise machte dem Sebaldsbrücker Schokoladen- und Pralinenproduzenten schließlich allerdings schwer zu schaffen. Dann kam auch noch der New Yorker Börsencrash im Oktober 1929 hinzu – mit seinen weltumspannenden Folgen. „Goldina“ kämpfte jahrelang ums Überleben.

Schließlich wurden Firma und Fabrik an den Stollwerck-Konzern verkauft. Am 12. Dezember 1937 verkündet das Bremer Amtsgericht: „Die Firma ,Goldina AG‘ ist erloschen.“

In Sebaldsbrück, wo zu Kaisers Zeiten Franz Abels seine Schokoladenfabrik eröffnet hatte, ging es jedoch immer noch weiter. Einige Jahrzehnte lang sogar. Denn Stollwerck produzierte in der Sebaldsbrücker Fabrik noch bis Anfang der 60er Jahre Schokolade.