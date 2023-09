Maritimes und Historisches: Theaterprojekte in der Bremer Überseestadt

Von: Thomas Kuzaj

Szene aus dem Stück „Amors Rache“. © Hafenrevuetheater

Vom Hafenschlager bis zur Klangcollage – die neue Theatersaison verspricht auch in der Bremer Überseestadt Vielfalt und Abwechslung.

Bremen – Leinen los! Das Hafenrevuetheater an der Cuxhavener Straße in der Überseestadt steuert auf klarem Kurs die neue Saison an – und feiert zugleich sein zehnjähriges Bestehen. Eröffnet wird die Spielzeit am Freitag und Sonnabend, 15. und 16. September, mit zwei Vorstellungen des hauseigenen Hits „Seemanns Trödel“, die jeweils um 20 Uhr beginnen.

Mit „Amors Rache“, „Liebe, Last und Fracht“, „Sehnsucht nach dem Hafen“, „Schlager-Welle“, „Filmriss im Hafenbecken“ und dem „Hafen-Krimi“ stehen im September und Oktober anschließend weitere Repertoirestücke auf dem Programm. Am Montag, 30. Oktober, beginnt dann um 20 Uhr die Geburtstagsgala zum Zehnjährigen. Sie versammelt Höhepunkte aus den Shows der vergangenen zehn Jahre. „Hier brodelt – tiefgründig, doch mit ausgeprägtem Hang zu Leichtigkeit und Humor – die Melange aus Hafenarbeitern und Geldadel, Kunst und Unterhaltung, Oper und Hip-Hop“, so fasst es die Crew des Hafenrevuetheaters zusammen.

Szene aus „Filmriss im Hafenbecken“. © Hafenrevuetheater

Claudia Geerken und Ulrich Möllmann hatten 2001 die „Vocalartisten“ gegründet und verschiedene Programme und Musikshows zusammengestellt – Musical und Pop, Swing und Chanson, das waren (und sind) wichtige Bezugspunkte. Am 31. Oktober 2013 eröffneten Geerken und Möllmann dann über dem „Schwarzlichthof“ das musikalisch-maritim durch wirkte Hafenrevuetheater. „Als wir vor zehn Jahren mit viel Idealismus, Leidenschaft und Engagement unser kleines, hochprofessionelles Theater gegründet haben, da wussten wir noch nicht, wohin die Reise geht – hätten wir geahnt, dass wir zehn Jahre darauf mit einem ganz tollen Ensemble unser Zehnjähriges feiern würden, wir hätten uns wahnsinnig gefreut“, sagt Möllmann. Eine weitere Premiere zum Zehnjährigen sei nicht geplant, wie es weiter heißt. „Wir wollen einfach die vielen tollen Stücke zeigen, die im Laufe der vergangenen zehn Jahre entstanden sind“, so Möllmann.

„Kein Schiff wird kommen“

Ebenfalls in der Überseestadt hat die Bremer Konzept- und Performancekünstlerin Katrin Bretschneider eine neue – so die Bezeichnung – „Stadtrauminszenierung“ auf die Beine gestellt. Sie trägt einen Titel, der kaum maritime Romantik aufkommen lässt. „Kein Schiff wird kommen“, so heißt die Produktion, die am Donnerstag, 21. September, um 18 Uhr Premiere feiert – im ehemaligen Überseehafen, Ausgangspunkt ist die „Blaue Manege“ am Kommodore-Johnsen-Boulevard 11. Es handelt sich um einen Audiowalk, einen Hörspaziergang – eine Spezialität Bretschneiders, die sich auf diese Weise mit historisch-maritimen bremischen Themen beschäftigt. Von ihr stammt auch der Hörspaziergang „Shaking Hands With Ghosts“, der am „Innside“-Hotel auf dem früheren Areal der AG „Weser“ in Gröpelingen beginnt und die vor nunmehr 40 Jahren geschlossene Werft zum Thema hat.

Zurück nach Walle, zurück in die Überseestadt. Bei der Produktion „Kein Schiff wird kommen“ wird das Publikum – mit Kopfhörern ausgestattet – durch die Überseestadt geführt. Und das eben auf Wegen, die einst zum Hafengebiet gehörten. Wie im Audiowalk zur AG „Weser“ geht es auch hier um den radikalen Wandel eines Stücks Stadt, um den Überseehafen eben. „Wo einst das vitale Herz der Stadt schlug und Schiffe aus aller Welt kamen und gingen, befindet sich heute ein milliardenschweres Neubaugebiet. Heute weist so gut wie nichts mehr auf die Vergangenheit des Ortes hin“, heißt es in einer Vorschau. Und: „Durch den Einsatz von Texten, Klangcollagen und O-Tönen wird die Vergangenheit des Ortes vor dem inneren Auge des Publikums heraufbeschworen.“