Maritimer Dreikampf an der Weser

City-Triathlon am 11. August im Europahafen, an der Schlachte und in der Überseestadt

+ Erster Wechsel vom Schwimmanzug in den Fahrradsattel. Foto: SPOSPOM/ ALEXANDER FANSLAU

Bremen – Der Countdown läuft. Noch anderthalb Wochen, dann wird die achte Auflage des von der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba veranstalteten City-Triathlons für Profis und Hobbyathleten gestartet. Rund 1 100 Teilnehmer werden dazu am Sonntag, 11. August, erwartet. Sie messen sich im Volks- und Staffeltriathlon, in einem Wettbewerb über die olympische Distanz und bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen der Deutschen Triathlon Union (DTU) auf der Sprintdistanz. So weit, so kompliziert. Doch die Athleten wissen, wie lang ihre Strecke ist. Das Spektakel beginnt um 11 Uhr. Die letzten Siegerehrungen sind gegen 17 Uhr geplant.