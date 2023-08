„Maritime Tage“ in Bremerhaven: Volle Piers und volle Kajen

Traditionssegler und Werbebotschafter: Das Segel zur „Sail Bremerhaven 2025“ schmückt seit den „Maritimen Tagen“ in der Seestadt den Dreimaster „Alexander von Humboldt II“. © Erlebnis Bremerhaven / Scheer

Fünf Tage lang boten die „Maritimen Tage“ in Bremerhaven Hingucker von Seeleuten für Sehleute. 80 Schiffe und dazu 60 Musikkonzerte. Das Spektakel zog rund 40000 Besucher an.

Bremerhaven – Mit einem sanften Herabgleiten haben sich der Traditionssegler „Alexander von Humboldt II“ und das Windjammerfestival „Sail Bremerhaven 2025“ bei den „Maritimen Tagen“in der Seestadt miteinander verbunden. Am Vormast des Dreimasters wurde das „Sail-Segel“ gehisst. Die „Alex 2“ mit ihrem grünen Rumpf und ihren grünen Segeln zog im Neuen Hafen die Blicke der Seeleute und Sehleute aus ganz Deutschland und aller Welt magisch an.

„Maritime Tage“ in Bremerhaven

Die „Alex 2“ ist einer der Lokalmatadoren beim maritimen Spektakel und jetzt eben auch das Flaggschiff für die ganz groß und für den Zeitraum vom 13. bis 17. August 2025 geplante „Sail 2025“.

Die „Alex 2“ hat in Bremerhaven ihren Heimathafen. Der Dreimaster bietet sogenannte „Sail-Trainings auf Traditionsschiffen“ an. Und diese wurden 2022 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe geadelt. „Damit erfahren Skipper, Vereine und Ehrenamtliche und nicht zuletzt die maritimen Schätze der Seestadt Bremerhaven eine große Würdigung“, heißt es an Bord. Das Sail-Training auf Traditionsschiffen beschreibt das Üben und Weitergeben von traditioneller Seemannschaft, insbesondere des Könnens und Wissens bezüglich des Segelns, der Navigation und des Schiffsbetriebs mit jugendlichen Trainees.

„Alex 2“ wird Flaggschiff für die „Sail 2025“

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) sagte bei der maritimen Zeremonie: „Ich freue mich, dass die ,Alex 2’ als das Flaggschiff der ,Sail’ diese Vorfreude jetzt um die Welt trägt.“ Der Törnplan des Windjammers sieht in den nächste 24 Monaten rund 100 Häfen der oberen Hemisphäre vor. Die 8 000 Euro für das Segel seien gut investiertes Geld, sagte André Lomsky, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“. Der Chefvermarkter der Seestadt ergänzte: „Wir nutzen diese exzellente Werbung auch dafür, auf die enge Verbundenheit Bremerhavens mit der traditionellen Segelschifffahrt hinzuweisen.“

„Maritime Tage“: Besucher aus Deutschland und „umzu“ sorgten für reges Treiben an den Kajen. © DPA / Klama

Rund 80 Schiffe unter Segeln, mit Motorkraft und unter Dampf sorgten für das Flair, das wieder rund 400 000 Besucher angezogen hat, wie Lomsky am Sonntagabend mitteilte. Zu den Publikumsmagneten an den fünf Festtagen zählte neben der „Alex 2“ Zufallsumfragen zufolge die „Nao Victoria“, ein spanischer Nachbau des Geschwaderschiffs „Victoria“ vom portugiesischen Weltumsegler Ferdinand Magellan. Weitere Fixpunkte an den Piers waren die „Landrath Küster“, der älteste noch existierende Hochseekutter aus dem Jahr 1889, das wuchtige Museumsschiff „Galéon Andalucia“ (Heimathafen: Sevilla), der ehemalige Frachtsegler „Pascual Flores“, der Bremerhavener Hansekogge-Nachbau „Ubena von Bremen“ und der Tonnenleger „Nordergründe“ vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee.

Mix aus Schifffahrt und Entertainment

Die „Maritimen Tage“ entpuppten sich einmal mehr als erfolgreicher Mix aus Schifffahrt und Entertainment mit vollen Piers und vollen Kajen. Auf den Bühnen sorgten bei 60 Konzerten unter anderem die Altmeister „Klaus und Klaus“ für Stimmung. Vom Publikum gefeiert wurden der Rock-Barde Andreas Kümmert, die Oldenburger Partyband „Heat“, die „Meilentaucher“ aus Hoya, die junge Popsängerin Loi, die Bremer Skapunk-Band „Mad Monks“, zahlreiche Shantychöre, die Bremerhavener Coverband „Erogene Zitronen“ und die Bremer Gruppe „Hart Backbord“.

Und auch Petrus spielte mit. So blieb das angekündigte Unwetter am Sonnabend aus. Stattdessen gab es leichten Nieselregen. Das Feuerwerk konnte am Abend stattfinden und erleuchtete eine Viertelstunde lang den Himmel über Bremerhaven. Die Polizei sprach von einer „sehr ruhigen Lage“ und meldete „eine entspannte Lage“ auf dem Festgelände am Hafen.

„Maritime Tage“: Auf der „Schulschiff Deutschland“ gab es Infos zu Buddelschiffen und Knotenkunde. © DPA / Klama

Sechs Millionen Euro Umsatz für Schausteller und Hoteliers

Auch die finanzielle Bilanz des Hafenfestes „kann sich sehen lassen“, sagte Lomsky. „Den Kosten von rund 650 000 Euro stehen erwartete Umsätze von rund sechs Millionen Euro entgegen, die bei den Marktbeschickern, in der Hotellerie und Gastronomie landen.“

Die nächsten „Maritimen Tagen“ haben die Bremerhavener Tourismusstrategen fest terminiert – für Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. August 2024.