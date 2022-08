Maritime Tage Bremerhaven 2022 steigen ab Mittwoch im Neuen und Alten Hafen

+ © Sina Schuldt/dpa Rund 80 Schiffe aus aller Welt werden in dieser Woche in Bremerhaven erwartet. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Von Mittwoch bis Sonntag steigen die Maritimen Tage Bremerhaven 2022. Fünf Tage wird im Neuen und Alten Hafen gefeiert. Höhepunkt: Sarah Connor und Ben Zucker.

Bremerhaven – Nach dem Chaos während Corona um die Sail 2020 in Bremerhaven und den Maritimen Tagen in Bremerhaven 2021, folgt in diesem Jahr die Fortsetzung mit den Maritimen Tagen 2022 in Bremerhaven. Die Vorbereitungen auf die 5-tägige Sause im Alten und Neuen Hafen von Bremerhaven laufen auf vollen Touren.

Maritime Tage Bremerhaven 2022 steigen von Mittwoch bis Sonntag im Neuen und Alten Hafen

Los geht es offiziell am Mittwochnachmittag, 17. August 2022, um 16:00 Uhr, wenn Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) auf der Bühne von Radio Bremen den Startschuss gibt und den Eröffnungsauftritt von Delicious Divine anmoderiert. Bis Sonntag wird dann in Bremerhaven gefeiert – mit Top-Acts wie Sarah Connor (ausverkauft) oder Ben Zucker.

Rund 80 Schiffe, darunter Motor-, Segler- und Dampfschiffe, haben sich zu den Maritimen Tagen 2022 in Bremerhaven angekündigt, berichtet Radio Bremen. Viele empfangen die Besucherinnen und Besucher an Bord. Ein Spektakel für See(h)leute: Es lohnt sich ein Spaziergang zur Kaiser- oder Nordschleuse, da viele lange Schiffe dort den Weg in den Neuen Hafen finden. Unter anderem wird die „Alexander von Humboldt II“ – das aus der Werbung kannte „Becks“-Schiff – in Bremerhaven vor Anker liegen.

Maritime Tage Bremerhaven 2022: Das komplette Programm von Mittwoch bis Sonntag im Überblick

Mittwoch, 17. August 2022

16:00 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Melf Grantz auf der Radio Bremen-Bühne

11:00 bis 18:00 Uhr: Wissenschaftsmeile, Hans-Scharoun-Platz (nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum)

16:00 bis 21:00 Uhr: Live Musikbox am Neuen Hafen Westseite hinter der Tribüne

18:00 bis 19:30 Uhr: Free Company (Classic Rock Band) auf der Containerbühne

20:00 bis 23:30 Uhr: DJ Chrizzy Dee auf der Containerbühne

20:00 bis 23:30 Uhr: Captain Candy (Rock’n’Roll-, Rock- und Soul-Klassiker) auf der Radio Bremen Bühne

11:00 bis 18:00 Uhr: Wissenschaftsmeile, Hans-Scharoun-Platz (nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum)

13:00 bis 14:30 Uhr: Ida & Emma Beck (Pop-Baladen) auf der Containerbühne

15:00 bis 16:30 Uhr: Bridges and Hooks (Soul, Pop & Singer/Songwriter) auf der Radio Bremen Bühne

15:00 bis 16:30 Uhr: FALK (Moderner Deutschpop mit Einflüssen aus Blues & Rock) auf der Containerbühne

16:00 bis 21:00 Uhr: Live Musikbox am Neuen Hafen Westseite hinter der Tribüne

17:00 bis 18:30 Uhr: Friedrich Jr. (deutschsprachige Singer-/Songwriter) auf der Radio Bremen Bühne

17:00 bis 18:30 Uhr: Salo Sulano (Singer/Songwriter) auf der Containerbühne

19:00 bis 20:30 Uhr: LENNA (deutschsprachiger Pop) auf der Containerbühne

19:30 bis 21:00 Uhr: Ann Doka (deutsche Singer-Songwriterin, Pop/Country) auf der Radio Bremen Bühne

20:00 Uhr: Ben Zucker, Willy-Brandt-Platz/Seebäderkaje

21:00 Uhr bis 22:30 Uhr: Laith Al-Deen (deutscher Popsänger) auf der Radio Bremen Bühne

21:00 Uhr bis 23:30 Uhr: Björn Paulsen (deutschsprachigen Singer/ Songwriter) auf der Containerbühne

22:30 Uhr bis 00:00 Uhr DJ Chris Richter auf der Radio Bremen Bühne

23.00 Uhr: Feuershow im Freibeuterdorf

11:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Wissenschaftsmeile, Hans-Scharoun-Platz (nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum)

13:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Muckezieren (Deutsch-Pop) auf der Containerbühne

13:15 Uhr bis 14:45 Uhr Tom Klose (Pop) auf der Radio Bremen Bühne

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr: Nick March (Singer/Songwriter) auf der Containerbühne

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr: Florian Künstler (Singer/Songwriter) auf der Radio Bremen Bühne

16:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Live Musikbox am Neuen Hafen Westseite hinter der Tribüne

16:30 Uhr bis 20:00 Uhr: InstaWalk „Über die Planken“

17:00 Uhr bis 18:30 Uhr: Tune Circus (Alternativer Rock) auf der Radio Bremen Bühne

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr: Red Noise (Partyband) auf der Containerbühne

19:30 Uhr bis 21.30 Uhr: Cas Paris (EDM-DJ) auf der Containerbühne

20:00 Uhr bis 21:30 Uhr: Mamsfeld auf der Radio Bremen Bühne

21:30 Uhr bis 23:00 Uhr: Jupiter Jones (Punkrock, Indie-Rock, Pop) auf der Radio Bremen Bühne

23:00 Uhr bis 1:00 Uhr: DJ Janboy auf der Radio Bremen

22:00 Uhr bis 1:00 Uhr Maroon to Black (Rock,Pop & Soul) auf der Containerbühne

23:00 Uhr: Feuershow im Freibeuterdorf

11:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Wissenschaftsmeile, Hans-Scharoun-Platz (nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum)

11:00 Uhr bis 17:30 Uhr: Emanuel Jahreis (Singer/Songwriter) auf dem Wein-Deck

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Dixie Steam Band (Dixie-Musik) auf der Containerbühne

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Echtes Leben (Band der Lebenshilfe Bremerhaven) auf der Radio Bremen Bühne

13:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Albers Ahoi (Maritimes Bühnenprogramm) auf der Radio Bremen Bühne

13:00 Uhr bis 14:30 Uhr: Blasorchester Wulsdorf auf der Containerbühne

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr: Big Band Bremerhaven auf der Containerbühne

15:00 Uhr bis 16.30 Uhr: The Muschels (maritime, rockige Lieder) auf der Radio Bremen Bühne

16:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Live Musikbox am Neuen Hafen Westseite hinter der Tribüne

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Hot Pretzels (Steely Dan-Cover-Band) auf der Containerbühne

18:00 Uhr bis 2:00 Uhr: DJ Chrizzy Dee, Wein-Deck

17:00 Uhr bis 18:30 Uhr: Teget (Deutscher Pop) auf der Radio Bremen Bühne

18:30 Uhr bis 20:00 Uhr: Cotton Club (Soul) auf der Containerbühne

20:00 Uhr: Sarah Connor auf dem Willy-Brandt-Platz/Seebäderkaje (ausverkauft)

20:00 Uhr bis 22:00 Uhr: Sweety Glitter & The Sweethearts (Oldies) auf der Radio Bremen

20:30 Uhr bis 22:45 Uhr: Smaaties (Partyband) auf der Containerbühne

22:30 Uhr bis 1:00 Uhr: Afterburner (Party-Rockband) auf der Radio Bremen Bühne

23:00 Uhr: Musikalisches Höhenfeuerwerk am Weserdeich

23:00 Uhr: Feuershow im Freibeuterdorf

23:30 Uhr bis 1:30 Uhr: Play High (Partyband) auf der Containerbühne

1:00 Uhr bis 2:00 Uhr: DJ Chris Richter auf der Radio Bremen Bühne

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr: „Gone fishing ...“ – Gottesdienst zu den Maritimen Tagen auf dem Plattbodenschiff „Verandering“

11:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Wissenschaftsmeile, Hans-Scharoun-Platz (nähe Deutsches Schifffahrtsmuseum)

11:00 Uhr bis 16.30 Uhr: Karsten Gitman (Acoustic Gitarre), Wein-Deck

11:00 Uhr bis 12:30 Uhr: Shanty-Chor Kormoran auf der Radio Bremen Bühne

11:00 Uhr bis 12.30 Uhr: Tanz-Oase Fata Morgana auf der Containerbühne

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Original Fishtown Singers e.V. auf der Radio Bremen Bühne

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Tag der Fans der Fischtown Pinguins auf der Containerbühne

14:30 Uhr bis 16:30 Uhr: Kinderprogramm mit dem Headliner Sebó auf der Radio Bremen Bühne

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr: Klaus & Klaus (Schlager) auf der Containerbühne

16:00 bis Uhr 21:00 Uhr: Live Musikbox am Neuen Hafen Westseite hinter der Tribüne

17:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Josef Barnickel (Pianist), Wein-Deck

17:00 Uhr bis 18:30 Uhr: Tenski (deutschsprachige Popmusik) auf der Radio Bremen Bühne

17:00 Uhr bis 18:30 Uhr: Präsentation Eisbären Bremerhaven auf der Containerbühne

19:00 Uhr bis 20:30 Uhr: United 4 (Partyband) auf der Containerbühne

19:00 Uhr bis 21:00 Uhr: Yokai (deutschsprachiger Pop) auf der Radio Bremen Bühne

Maritime Tage Bremerhaven 2022: Schiffe, Veranstaltungen und ein kulinarisches Angebot

Auf die Besucher wartet eine bunte Meile von Mittwoch bis Sonntag – neben Schiffen und Veranstaltungen auch mit kulinarischen Angeboten in Form von Streetfood. Gefeiert wird in Bremerhaven täglich ab 11 Uhr, wobei sicherlich das Höhenfeuerwerk am Samstagabend um 23:00 Uhr mit zu den Highlights gehört.

Und auch bekannte Musiker werden sich am Wochenende nach Bremerhaven verirren. Während das Konzert von Sarah Connor am auf dem Willy-Brandt-Platz bereits ausverkauft ist, gibt es für Ben Zucker an der Seebäderkaje noch Karten. Ein kleiner Höhepunkt für Werder-Fans: am Samstagabend spielen ab 22:30 Uhr die Afterburner auf der Radio Bremen Bühne.