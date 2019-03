Maritime Kompetenz

Bremen - Von Martin Kowalewski. Bremen-Nord wächst wieder, wenn auch langsam. 70 Prozent der Berufstätigen pendeln allerdings zum Arbeiten aus und die Bevölkerung altert. Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Bremer Arbeitnehmerkammer, und sein Kollege Dominik Santner, Referent für Wirtschafts- und Strukturpolitik, berichten im Interview von vielen Perspektiven beim laufenden Strukturwandel.

Die Arbeitnehmerkammer hat Bremen-Nord 2016 eine ausführliche Analyse mit Handlungsempfehlungen gewidmet, eine Besonderheit gegenüber den anderen Regionen der Stadt.

Schierenbeck: Das hat bei uns eine gewisse Tradition. Wir haben uns schon 1964 zum Wirtschaftsstandort Bremen-Nord geäußert. Damals war Bremen-Nord eine Hochburg der Beschäftigung. Es ging um den Fachkräftemangel. 1990, 26 Jahre später, gab es wieder eine Studie, da gab es die Werft Bremer Vulkan noch. Damals war schon klar, Bremen-Nord muss sich diversifizieren. Die Abhängigkeit vom Schiffbau und Wollkämmerei war zu groß. Der Konkurs der Werft wenige Jahre später hat Bremen-Nord getroffen. Bei unserer Untersuchung 2016, also noch mal 26 Jahre später, war der Strukturwandel schon in vollem Gange.

Santner: Bremen-Nord profitiert vom Wirtschaftswachstum nicht so stark wie die anderen Bereiche der Stadt. Die Herausforderungen des Strukturwandels wurden nur zum Teil gelöst.

Was hätte beim Strukturwandel besser laufen können?

Schierenbeck: Es wurde in der Vergangenheit zu sehr auf Einzelhandel und Tourismus gesetzt. Das hat nicht nachhaltig zu mehr Beschäftigung geführt. Bremen-Nord hat aber viele Potenziale, auf denen man aufbauen kann. Das Angebot an Gewerbeflächen ist gut. Da wird sich der Autobahnringschluss positiv auswirken. Es gibt dort immer noch eine große Kompetenz im Bereich maritimer Technologien. Bremen-Nord ist ein guter Standort für wissensintensive Dienstleistungen durch die Präsenz der Jacobs-Universität, die allerdings noch mehr Verzahnung mit dem Stadtbezirk braucht.

Santner: Es gibt international sehr erfolgreiche Unternehmen, etwa die Lürssen-Werft, der Roboterhersteller Kuka und Thyssenkrupp System Engineering. Zudem gibt es viele kleine Unternehmen mit Stadtteilbezug, zum Beispiel Handwerker. Die wollen sich gerne vor Ort entwickeln Hier kann Bremen-Nord punkten, da es viele kleinteilige Gewerbeflächen hat, an denen es sonst in der Stadt mangelt.

Schierenbeck: Erfolgversprechend sind auch die Bereiche Gesundheit und Pflege. Sehr starke Standorte sind das Klinikum Bremen-Nord und die Einrichtungen in Friedehorst. Durch den demografischen Wandel werden Gesundheitsdienste und Therapie zunehmen. Das wird einen deutlichen Zuwachs an Beschäftigung bringen. Die Einrichtungen sollten ihre Kompetenz nutzen und stärker mit der Jacobs-Uni, der Uni Bremen und auch der Hochschule kooperieren und sich auch wissenschaftlich stärker zu positionieren.

In Bremen-Nord sind viele Alleinerziehende von Armut betroffen. Kann das Rückkehrrecht in Vollzeit helfen?

Schierenbeck: Das Rückkehrrecht in Vollzeit gilt nur in Betrieben ab 45 Mitarbeitern. Viele Alleinerziehende in Bremen-Nord haben zudem das Problem, dass sie gar keinen Job haben. Viele haben keinen Berufsabschluss. Alleinerziehende profitieren wenig von Umschulungsangeboten. Die sind oft in Vollzeit. Es gibt zu wenig Umschulungsprogramme in Teilzeit.

Muss Bremen-Nord an seinem Image arbeiten?

Schierenbeck: Die Bremen-Norder können selbstbewusst sein. Das war mal ein boomender Stadtteil, der Dynamik bewiesen hat. Man sollte ihn von Seite seiner Kompetenzen und nicht der Defizite betrachten.

Zur Person

Ingo Schierenbeck (57) wuchs in Weyhe auf und ging zum Jura-Studium nach Bremen. Seit 1983 arbeitet er bei der Arbeitnehmerkammer, bis 2000 in der Geschäftsstelle Bremerhaven, deren Leitung er 1987 übernommen hatte. Seit 2010 ist er Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen. Dominik Santner, Jahrgang 1981, stammt aus Holzwickede nahe Dortmund. Er studierte in Marburg Geographie. Seit Dezember 2017 ist er Referent für Wirtschafts- und Strukturpolitik bei der Bremer Arbeitnehmerkammer.