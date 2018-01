Mario Barth plaudert über faule Männer

Bremen - Er füllt ganze Stadien, was für den einen oder anderen schwer nachzuvollziehen ist. Aber das macht ja nichts, gut, dass die Geschmäcker verschieden sind. Fest steht: Comedian Mario Barth hat eine riesige Fan-Gemeinde, auch im Norden.

Neueste Erkenntnis des Komikers: „Männer sind faul, sagen die Frauen.“ Mit diesem neuen Bühnenprogramm geht er ab März auf Tour durch rund 60 Städte. Klar, Bremen ist auch dabei. Hier gastiert er am 3. Juni, 19 Uhr, in der Stadthalle (ÖVB-Arena).

Wem das nicht reicht, der kann die Show ein paar Monate später auch in Bremerhaven sehen. In der Seestadt tritt der Comedian am 14. März 2019, 20 Uhr, in der Stadthalle auf. Karten ab etwa 40 Euro für Mario Barths neue Tour gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

gn