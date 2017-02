Marie, Mio und Lille sind die „Vorreiter“

Marie, Mio und Lille sind in diesem Jahr die ersten Drillinge am Klinikum Bremen-Nord.

Bremen - Die Schlafsäcke sind durchnummeriert. „K1“ steht auf einem – Kind 1 also. Kind 1 heißt in diesem Fall Marie, sie war 2 130 Gramm schwer und nur 42 Zentimeter groß bei ihrer Geburt. Marie ist am 6. Januar nicht allein auf die Welt gekommen.

Wenig später waren auch ihr Bruder Mio (2 103 Gramm, 45 Zentimeter) und ihr Schwesterchen Lille (1 850 Gramm, 43 Zentimeter) schon da. „K2“ und „K3“, wenn man so will. Marie, Mio und Lille sind die ersten Drillinge, die in diesem Jahr im Klinikum Bremen-Nord (KBN) geboren wurden – in einem Jahr, das bisher ohnehin im Zeichen der Mehrlingsgeburten stand. Neben den Drillingen gab es allein im Januar schon acht Zwillingspärchen, die im KBN auf die Welt gekommen sind. Im Februar sind bislang zwei weitere Zwillingsgeburten hinzugekommen.

„Einzelgeburten waren auf der Kinderintensivstation bis jetzt fast schon die Ausnahme“, sagt die stellvertretende Stationsleitung der Neonatologie, Sylvia Stolle. Dass die Zahl der Mehrlingsgeburten so hoch ist, kann verschiedene Gründe haben.

Generell steigt die Zahl der Geburten im Klinikum Bremen-Nord seit Jahren. 2016 hatte man dort erstmals die 2 000er-Marke geknackt. 2 096 Geburten waren es im vergangenen Jahr insgesamt. Mit 241 Geburten (Stand 8. Februar) ist man in diesem Jahr schon wieder auf Rekordkurs. „Es geht so weiter, wie das vergangene Jahr aufgehört hat“, sagt Klinik-Pflegeleitung Michaela Feldmann. Gerade die natürliche Geburt stehe im Klinikum Bremen-Nord im Fokus und werde von den Hebammen und dem Ärzteteam gefördert, berichtet Chefarzt Wladimir Pauker (Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie). Ein Kaiserschnitt solle nur dann erfolgen, wenn es nicht anders geht.

Geburten am KBN gesteigert

Alle Geburtskliniken der des Verbundes Gesundheit Nord sind Mitglied im Bremer Bündnis natürliche Geburt. Pauker und sein Team haben es den Angaben zufolge einerseits geschafft, die Anzahl der Geburten am KBN seit Jahren zu steigern und andererseits die Sectiorate, also die Häufigkeit der Kaiserschnitte, zu verringern.

Auch die Gynäkologie war im vergangenen Jahr mit etwa 2 000 Patienten sehr gut ausgelastet. Und das kommt wohl nicht von ungefähr. Laut Bremer Krankenhausspiegel. sind in keiner anderen Bremer Klinik die Patientinnen so mit der ärztlichen Betreuung in der Gynäkologie zufrieden wie in Bremen-Nord. Im Bereich Behandlung und Betreuung insgesamt liegt das KBN knapp hinter dem Klinikum Bremerhaven auf Platz zwei. Ähnlich sieht es bei den Umfragewerten für die Geburtshilfe aus.

sk