Tiefergelegt: Der Marcusbrunnen im Bürgerpark

Serie „Verschwunden“

Planen verdecken die Baustelle. Der Marcusbrunnen im Bürgerpark wird gegenwärtig saniert.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Wir treffen uns am Marcusbrunnen!“ Ein Satz, der gegenwärtig nicht so recht möglich ist. Denn der Marcusbrunnen, eines der Wahrzeichen des Bürgerparks, ist verschwunden - allerdings nur auf Zeit. Gleichwohl ist er heute Thema unserer Serie „Verschwunden“. Manchmal rückt das, was nicht mehr zu sehen ist, ja erst so recht ins Bewusstsein - der „Christo-Effekt“.