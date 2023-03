Marathon in Bremen: Alle Infos zum Werderseelauf von Anmeldung bis Rahmenprogramm

Von: Marcel Prigge

Eine Strecke, wie zum Laufen gemacht. Beim Werderseelauf können sich Hobby-Jogger in verschiedenen Distanzen messen. Immer mit dem Blick aufs Wasser. © Prigge

Der Werderseelauf in Bremen am 19. März 2023 erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Alle Infos zum Marathon und Ultralauf gibt es hier.

Bremen – Beim Werderseelauf in Bremen am 19. März 2023 treten nicht nur Ausdauerexperten gegeneinander an. Auch kleinere Distanzen als ein Marathon sind möglich. Alle Informationen von der Anmeldung, über die Strecke, bis hin zur Verpflegung und dem Rahmenprogramm gibt es hier.

Der Werderseelauf in Bremen: Eine Übersicht

In diesem Artikel erklären wir, was der Werderseelauf eigentlich ist und wo er stattfindet. Zudem werden Informationen über die verschiedenen Distanzen, die Strecke, die Anmeldung und den Kosten bereitgestellt. Auch wird geklärt, wo am Eventtag Parkplätze, die Startunterlagenausgabe sowie Toiletten, Umkleiden und Duschen zu finden sind. Zum Schluss wird darauf eingegangen, wie man an die Ergebnisse, Urkunden und Medaillen kommt.

Marathon in Bremen: Was ist der Werderseelauf?

Der Werderseelauf in Bremen ist ein relativ neuer Wettkampf, der während der Pandemie im Jahr 2021 entstand. Er wird vom Veranstalter Bremenracing in Partnerschaft mit dem Allgemeinen Turn- und Sportverein Buntentor (ATS Buntentor) organisiert und durchgeführt. Der Werderseelauf verläuft – wie der Name schon verrät – an einem See in Bremen entlang.

Das Wasser als Wegbegleiter: Beim Werderseelauf wird – je nach Distanz – gleich mehrmals um das Gewässer gejoggt. © Marcel Prigge

Wo findet der Werderseelauf statt?

Die Laufveranstaltung wird nicht, wie der große Bruder – der SWB-Marathon – im Stadtgebiet ausgetragen. Charakteristisch flach geht die Strecke rund um den Werdersee in Bremen – einem abgetrennten Nebenarm der Weser, der über ein Zulaufwerk mit Wasser aus dem Fluss gespeist wird. Genaugenommen ist der Werdersee also kein See, eher dient er der Stadt Bremen als Hochwasserableitung und den Bremern als Ausflugsziel im Sommer.

Ein Erholungsgebiet in der Stadt: So schön ist der Werdersee in Bremen

So schön ist der Werdersee: Erholungsgebiet mitten in der Stadt Fotostrecke ansehen

Diese Distanzen gibt es beim Lauf-Wettbewerb am Werdersee

Zu den Hauptläufen – einem 50 Kilometer langen Ultramarathon und der klassischen 42,2 Kilometer langen Marathondistanz – können die Teilnehmer einen 33,333-Kilometer-Lauf, einen 25-Kilometer-Lauf und seit Neustem auch eine 10- und 5-Kilometer-Distanz absolvieren. Ab 2023 kann der Marathon zudem auch als 2er- oder 5er-Staffel bestritten werden. Zudem gibt es einen Kidsrun, der einen Kilometer lang ist.

Marathon, 10 Km und Co.: Die Läufe in einer Übersicht

50-Km-Ultramarathon

Marathon

Marathon 2er-Staffel

Marathon 5er-Staffel

33,333-Km-lauf

25-Km-Lauf

25-Km Walker und Nordic Walker

10-Km-Lauf

10-Km Walker und Nordic Walker

5-Km-Lauf

5-Km Walker und Nordic Walker

1-Km-Kidsrun

Die Strecke des Werderseelaufs – Je nach Distanz mehrfach um den See herum

Das Besondere am Werderseelauf ist die Strecke. Diese führt bei den größeren Läufen immer um den Werdersee herum. So kommt es dazu, dass bei einem Marathon fünf Runden à 8,333 Kilometer erlaufen werden müssen. Nur in der ersten Runde kommt ein ein Kilometer langer Abschnitt hinzu, sodass man auf die richtige Marathonlänge kommt.

Immer am Wasser entlang: Die Laufstrecke des Marathons führt mehrmals um den Werdersee in Bremen. © OpenStreetMap

Teilnahme: So geht die Anmeldung

Eine Teilnahme an den Läufen kann unkompliziert bis kurz vor dem Start erfolgen. Anmelden kann man sich auf der Internetseite zum Werderseelauf – und das auch noch bis kurz vor dem Start am 19. März 2023. Die Onlineanmeldung ist bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits bis einschließlich 18. März 2023 geschaltet. Eine Anmeldung am Lauftag ist vor Ort ebenfalls möglich, sollte das Limit nicht erreicht werden.

Kosten des Werderseelaufes: Das muss ich bezahlen

Die Kosten sind dabei überschaubar, aber gestaffelt. Für die ersten 10 Tage nach der Eröffnung der Anmeldung kostet so beispielsweise der Marathon 25 Euro, einen Tag vor dem Event 70 Euro. Außerdem bietet der Veranstalter einen Rabatt für Laufgruppen, eingetragene Vereine, gemeinnützige Organisationen, Schulklassen und Rehabilitationseinrichtungen an.

Werderseelauf: Der Preis pro Strecke (ab dem 1. März 2023)

50-Km-Ultramarathon 75 Euro Marathon 70 Euro Marathon 2er-Staffel 85 Euro Marathon 5er-Staffel 90 Euro 33,333-Km-lauf 50 Euro 25-Km-Lauf 40 Euro 25-Km Walker und Nordic Walker 40 Euro 10-Km-Lauf 30 Euro 10-Km Walker und Nordic Walker 30 Euro 5-Km-Lauf 25 Euro 5-Km Walker und Nordic Walker 25 Euro 1-Km-Kidsrun 10 Euro

Parkplätze am Werdersee: Hier liegt der Startbereich beim Werderdseelauf

Der Start- & Zielbereich befindet sich zwischen der Finnbahn am Werdersee und der Grillwiese am Werdersee in der Nähe der DLRG Rettungswache. Parkplätze gibt an der Straße „Weg zum Krähenberg“. Auch eine Anreide per Bahn ist möglich, dazu muss die Straßenbahnlinie 4 bis zum Kirchweg genutzt werden. Von dort geht es noch einen Kilometer bis zum „Weg zum Krähenberg 1“.

Verpflegung beim Marathon: Essen und Trinken im Startbereich

Natürlich gibt es auch Verpflegung auf den Strecken. So finden die Läufer mindestens einen Erfrischungspunkt auf der Strecke und einen Verpflegungspunkt im Ziel. Zu trinken gibt es Wasser, Schorle und Cola sowie im Ziel alkoholfreies Bier, die Verpflegung beschränkt sich auf Obst, Weingummi, salziges Gebäck und Gurken. Jeder Läufer hat aber die Möglichkeit, sein eigenes Essen im Zielbereich für seinen Lauf zu deponieren.

Startunterlagen: Abholung auch zwei Tage vor dem Werderseelauf möglich

Die Startunterlagenausgabe erfolgt am Freitag & Samstag vor der Veranstaltung im Wirtshaus (Hamburger Str. 49, 28205 Bremen) und am Veranstaltungstag ab anderthalb Stunden vor dem Start des Wettbewerbes direkt am Startbereich. Gegen Vorlage der Anmeldebestätigung und des Personalausweises wird dann die Startnummer (inklusive Transpondersystem) und Sicherheitsnadeln ausgegeben.

Wo finde ich was? Hier gibt es Toiletten, Umkleiden & Duschen

In unmittelbarer Nähe zum Start- und Zielbereich befinden sich die Toiletten der DLRG Rettungswache am Werdersee, welche für den Werderseelauf geöffnet werden. Je nach Teilnehmerzahl kann es zusätzliche mobile Toiletten am Erfrischungspunkt geben. Umkleiden und Duschen stehen beim ATS Buntentor e.V. zur Verfügung.

Werderseelauf in Bremen: Das bekommt man für sein Startgeld

Finisher Medaille

Startnummer und Sicherheitsnadeln

Professionelle Teilnehmerbetreuung

Kleiderbeutelabgabe

Je eine Erfrischungs- und Verpflegungsstelle an der Strecke

Toiletten im Start- / Zielbereich

Zielverpflegung

Abgesperrte und gesicherte Rennstrecke

Zeitmessung (Transpondersystem)

Urkunde und Ergebnisse zum Downloaden

Medizinische Notfallbetreuung

Organisation des Werderseelaufs

Ergebnis, Urkunde und Medaille: Online-Service bietet schnelle Auswertung

Die Ergebnislisten werden nach Abschluss des Laufes aktiviert und werden zeitnah auf der Veranstaltungsseite angezeigt. Eine Urkunde wird online bereitgestellt. Auf der Internetseite muss dafür der entsprechende Lauf und dann der eigene Name ausgewählt werden. Die Teilnehmermedaille bekommen die glücklichen Läufer direkt im Ziel, wo auch etwas Verpflegung auf sie wartet.