Mann stirbt nach Herzanfall auf A1 bei Bremen – fünf weitere Verletzte

Von: Bjarne Kommnick

Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 bei Bremen. Ein Mann erleidet einen Herzanfall und stirbt, fünf weitere verletzen sich teils lebensbedrohlich.

Bremen – Auf der Autobahn 1 bei Bremen ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen, wie die Polizei Bremen am Montag mitgeteilt hatte. Demnach habe ein 85-jähriger Autofahrer während der Fahrt auf der A1 einen Herzanfall erlitten und deshalb eine Vollbremsung gemacht. Infolgedessen habe ein 29-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf das abrupt stoppende Auto aufgefahren.

Mann erleidet Herzanfall auf A1 bei Bremen – Ein Toter, fünf Verletzte

Für den 85-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, trotz Wiederbelebungsversuchen von Ersthelfern sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Seine 89 Jahre alte Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie und ein weiterer 82 Jahre alter Mitfahrer wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A1 bei Bremen bei Hemelingen ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. © dpa/Monika Skolimowska

Der 29-Jahre alter Autofahrer sowie seine 33-Jahre alte Beifahrerin und ihr vierjähriges Kind hätten bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Eine weitere 33-jährige Frau habe sich laut Polizei jedoch schwer verletzt.

Unfall auf A1 bei Bremen Hemelingen: Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt

Aufgrund des Unfalls musste die A1 bei Hemelingen für mehrere Stunden gesperrt werden. Deshalb sei es zu einem langen Rückstau gekommen. Am Sonntagabend konnten die Beamtinnen und Beamten der Bremer Polizei die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg wieder freigeben.