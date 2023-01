Mann stirbt bei Betriebsunfall in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Ein 56-Jähriger ist Freitagmorgen bei einem Betriebsunfall auf einem Recyclinghof in Bremen ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Bremen – Tödlicher Betriebsunfall am Freitagmorgen, 27. Januar 2023, in Bremen: Wie die Polizei berichtet, wurde ein 56-Jähriger auf einem Recyclinghof in Hemelingen von einem Lastwagen überrollt. Ein 51-Jähriger, der den Muldenkipper fuhr, setzte zurück, als ein anderer Mitarbeiter noch dahinter stand.

Der Lkw überrollte den Mann, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Seelsorger betreuten Anwesende vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Todesursachenermittlungen aufgenommen.

Mann stirbt bei Betriebsunfall in Bremen: Tödlicher Unfall auch am Donnerstag

Auch m Donnerstag ereignete sich in Bremen ein tödlicher Unfall: Ein 74-jähriger Fußgänger ist in Bremen-Hastedt von einem Sattelzug erfasst worden. Er verstarb am Abend.