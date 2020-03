Ein Mann spielt seinen Sohn

Bremen - Von Thomas Kuzaj. 17 Jahre! 17 Jahre sind vergangen, seit der Schauspieler Arne David auf dem Bremer Theaterschiff – damals noch ganz neu auf der Weser – in der 70er-Jahre-Revue „Hossa oder als Robert Lembke nicht kam“ spielte. Das Stück des Autors, Regisseurs und Moderators Dirk Böhling war der erste richtig große Theaterschiff-Erfolg, es gab mehr als 500 Vorstellungen. Nun spielt Arne David wieder auf dem Theaterschiff. Und wieder in einem Stück von Dirk Böhling. In der Revue „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“, die eine Zeitreise in die 90er zum Thema hat.

„Ich spiele quasi meinen Sohn“, sagt David. Also: in „Hossa“ spielte er Sven Wöhlermann. In „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“ ist er nun Phillip Wöhlermann, Svens Sohn. „Und ich erbe die Karaoke-Bar meiner Tante, die nach Mallorca ausgewandert ist.“

Rein persönlich sind die 90er dem gebürtigen Oldenburger und Wahl-Berliner näher als die 70er. Beide Jahrzehnte findet er „spannend“, aber: „Die 90er waren meine Jugend.“ So etwas verbindet natürlich – ein Leben lang. Viele Songs aus dieser Zeit kommen vor in „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“. Und offenbar haben auch viele Zuschauer schöne Erinnerungen an die 90er. Oder wenigstens an die Lieder. Viele jedenfalls gehen bei den Songs richtig mit, sagt David.

Der Musicaldarsteller ist ursprünglich vom Turnen zum Tanzen – sprich: zur Bühne – gekommen. Mit 18 begann er seine Ausbildung. An der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg lernte er Musicaldarsteller. Nach dem Studium heuerte er auf der „Europa“ an, ging mit dem Showensemble an Bord des Schiffs auf Weltreise.

Ansonsten haben Tanz, Gesang und Schauspiel ihn quer durchs Land geführt. Klar, harte Arbeit sei das, aber: „Das Reisen macht auch viel Spaß. Es gibt immer neue Städte zu entdecken. Und neue Kollegen.“ Und überhaupt: „Man lernt immer wieder etwas Neues, man ist nie fertig.“

In seiner Geburtsstadt Oldenburg ist David am Staatstheater aufgetreten. Am Theater Bielefeld war er unter anderem als Artie Green in „Sunset Boulevard“ zu sehen. Außerdem spielte er an den Landesbühnen Detmold und Wilhelmshaven in den Musicals „Les Misérables“, „Victor/Victoria“ und „Ein Käfig voller Narren“. Zwei Jahre lang trat er (in Essen und Berlin) im „Abba“-Musical „Mamma Mia!“ auf; in Düsseldorf war David bei der Uraufführung von Hape Kerkelings „Kein Pardon – Das Musical“ mit von der Partie. Und so weiter, und so fort.

Auch in Bremen stand er in den Jahren nach „Hossa“ auf der Bühne – in „Pariser Leben“ und „Das kalte Herz“ im Theater am Goetheplatz. Nun also einmal wieder das Theaterschiff. Wie fühlt sich das an? Wieder in Bremen, wieder in der Nähe der Geburtsstadt – ein bisschen Nach-Hause-Kommen sei das schon, sagt Arne David. Und das Theaterschiff? „Immer noch so schön wie damals!“ Vorstellungen der Böhling-Revue „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“ sind bis zum 2. Mai geplant. Erst einmal. Doch wer weiß – vielleicht entwickeln sich die 90er zu einem ebensolchen Bühnen-Renner wie die 70er. Hossa!