Mann schießt in Bremen auf Fußgänger

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Mann wurde vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat in Bremen am Freitag auf einen Passanten mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Dabei wurde das Opfer am Bein verletzt.

Bremen – Ein 29-Jähriger lief Polizeiangaben zufolge am Freitagmittag durch Bremen-Huchting und bedrohte Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmende mit einer Schusswaffe. In der Kirchhuchtinger Landstraße traf er auf einen 24-jährigen Bremer und schoss ihm offensichtlich grundlos ans Bein.

Der Schütze flüchtete über die Landesgrenze und konnte dort von der niedersächsischen Polizei gestellt und anschließend den Bremer Kolleginnen und Kollegen übergeben werden. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung erfolgte die vorläufige Unterbringung in einer Psychiatrie.

Mann schießt in Bremen auf Fußgänger: 24-Jähriger im Krankenhaus

Der 24-Jährige wurde mit einer Metallkugel aus der Waffe verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, er erlitt zudem einen Schock.