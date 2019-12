Mann randaliert in Krankenhaus

Bremerhaven – Ein 24 Jahre alter Mann hat jetzt nach Polizeiangaben im Klinikum Mitte in Bremerhaven randaliert. Den Angaben zufolge sollte der Mann am Morgen des ersten Weihnachtstages zur Toilette geführt werden. Der 24-Jährige war zuvor mit Alkoholvergiftungserscheinungen in die Klinik eingeliefert worden. Der Patient soll sich beim Toilettengang „unkooperativ und sehr aggressiv“ verhalten haben. Er beleidigte, so die Polizei, das Klinikpersonal in deutscher und russischer Sprache. Schließlich schlug er um sich und verletzte eine Mitarbeiterin am Hals. Letztlich, so ein Sprecher, beleidigte der Mann auch die alarmierten Polizisten und stieß Todesdrohungen aus. Er landete mit zwei Promille im Gewahrsam. gn