Mann randaliert in Bremer AOK-Geschäftsstelle mit einer Axt

Von: Bona Hyun

Teilen

Ein Mann bedrohte Mitarbeiter im Bremen AOK-Geschäft mit einer Axt. © Fotostan/K. Schmitt/imago (Symbolbild)

Ein Mann ist mit einer Axt in der Bremer AOK-Geschäftsstelle aufgetaucht. Dort soll er Mitarbeiter bedroht haben.

Bremen – Polizeieinsatz in der AOK-Geschäftsstelle in der Bremer Innenstadt: Ein Mann ist in die Geschäftsstelle erschienen, mit einer Axt bewaffnet. Dort soll er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht haben. Der Vorfall hat sich laut AOK-Sprecher in der Kundenberatung ereignet. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde laut Polizei festgenommen.

Mann dringt mit Axt in Bremen AOK-Geschäftstelle ein und bedroht Mitarbeiter

Die Hintergründe des Vorfalls vom Donnerstagnachmittag sind laut Angaben der Polizei noch unklar. Die Geschäftsstelle an der Bürgermeister-Smidt-Straße bleibt am Freitag geschlossen. Zuerst hatten Buten un Binnen sowie der Weser Kurier darüber berichtet.