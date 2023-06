Mann mit Waffe im Hosenbund: Zeugen berichten von Bedrohung – dann greift die Polizei zu

Von: Marvin Köhnken

Mit einer täuschend echten Softair-Pistole war ein Mann in Bremen am Hauptbahnhof unterwegs. © Marvin Köhnken/&Polizei

Mit einer Waffe im Hosenbund ist ein betrunkener Mann am Mittwoch von der Polizei aufgegriffen worden. Er soll damit mindestens eine Person bedroht haben.

Bremen – Ein Vorfall in einer Nordwestbahn auf der Strecke von Osterholz-Scharmbeck nach Bremen sorgte am Mittwochabend, 28. Juni, für Aufsehen. Ein 24-jähriger Mann soll einen Fahrgast mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole bedroht haben. Die Bundespolizei konnte den betrunkenen Verdächtigen später am Bremer Hauptbahnhof festnehmen.

Gegen 22:30 Uhr wurde der Vorfall in der Nordwestbahn gemeldet. Zwei Augenzeugen informierten eine Bundespolizeistreife im Bremer Hauptbahnhof über einen Mann, der eine Pistole im Hosenbund trug und einen Fahrgast in einem Zug der Nordwestbahn bedroht haben soll. Die Beamten fanden den Verdächtigen an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof und nahmen ihn fest.

Mann mit Softair-Pistole in Bremen gefasst – mögliche Opfer werden nun gesucht

Bei dem Täter handelt es sich laut einer Meldung der Beamten aus Bremen um einen 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen). Die von ihm geführte Waffe, die einer scharfen Walther-Pistole ähnelte, wurde von den Beamten sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Softair-Pistole handelte, die täuschend echt aussah. Der Mann führte sie zugriffsbereit im Hosenbund vor dem Bauch, teilte die Polizei weiter mit.

Der Verdächtige wies einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille auf. Auf der Wache wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und des verbotenen Führens einer Anscheinswaffe erstattet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizei bittet alle Personen, die in der Nordwestbahn bedroht worden sind, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer 0421/162997777 zu melden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.