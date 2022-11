Mann in Bremen gerät unter Lastwagen – lebensgefährlich verletzt

Von: Yannick Hanke

Nach dem Unfall mit einem Fußgänger in Bremen-Findorff inspiziert die Polizei den Lkw, unter den der Mann geraten war. © Kai Moorschlatt

Unschöne Nachrichten aus Bremen-Findorff: An einer Kreuzung geriet ein älterer Mann unter einen abbiegenden Lkw. Dadurch wurde er lebensgefährlich verletzt.

Bremen – Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Freitagmittag, 11. November 2022, ein älterer Mann im Zentrum von Findorff, einem Stadtteil in Bremen, zugezogen. Der Fußgänger wollte an der Kreuzung Hemmstraße/Fürther Straße/Eickedorfer Straße an einer Ampel die Hemmstraße überqueren. Dabei wurde er von einem abbiegenden Lastwagen überrollt.

Schwerer Unfall in Bremen-Findorff: Mann gerät unter Lkw und wird lebensgefährlich verletzt

Wie Nord-West-Media TV berichtet, wäre der Lkw von der Fürther Straße aus nach rechts in die Hemmstraße abgebogen. Wie genau es aber zu dem Unfall kam, ob einer der Beteiligten ein Rotlicht missachtet habe oder es einen toten Winkel gab, sei laut der Polizei noch unklar.

Die Beamten haben bereits umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Hierfür wurde ein großer Teil der besagten Kreuzung in Bremen-Findorff gesperrt. Hier kann es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilte die Polizei mit.