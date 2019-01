55-Jähriger verletzt: Täter soll Dolch gezogen haben

Bremen - Ein 55-Jähriger ist in der Nacht zu vergangenen Freitag (28. Dezember) von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3.50 Uhr sprach der unbekannte Mann den 55-Jährigen in der Robert-Koch-Straße in Kattenturm an. Schnell entwickelte sich eine Auseinandersetzung, der Unbekannte soll einen Dolch gezogen und den 55-Jährigen damit am Hals und am Brustkorb verletzt haben. Das teilt die Polizei mit.

Drei Passanten fanden den Verletzten und riefen den Notruf, Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl das Opfer als auch die drei Zeugen waren zum Tatzeitpunkt so betrunken, dass eine Befragung erst nach einer Ausnüchterung möglich war.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und fragt, wer in der Nacht zu Freitag im Bereich der Robert-Koch-Straße etwas beobachten konnte und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/ 362-3888 zu melden.

