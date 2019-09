52-Jähriger bei Streit in Bremen getötet - Mordkommission ermittelt

Stress in Trinkerszene

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Montag bei einem Streit in Bremen getötet worden. Die Polizei nahm den Verdächtigen am Tatort fest, die Mordkommission ermittelt.