Mann bedroht Nachbarin in Bremen und schießt mit Schreckschusspistole

Von: Yannick Hanke

Eine Frau in Bremen wurde von ihrem Nachbarn bedroht. Der Mann schoss zudem mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft. © imago/Symbolbild

Ein 25-Jähriger sollte am Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, für einen größeren Polizeieinsatz in Bremen sorgen. Er schoss mit einer Pistole in die Luft und bedrohte seine Nachbarin.

Bremen – Am Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, hat ein 25 Jahre alter Mann für reichlich Aufruhr in Bremen-Walle gesorgt. Er schoss mit einer Schreckschusspistole in die Luft und bedrohte obendrein eine Nachbarin. Spezialkräfte mussten ausrücken. Diese fanden in dem Wagen des Mannes auch noch gefälschte Ware der Firmen Nike und Prada.

Frau in Bremen von ihrem Nachbarn bedroht – der mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoß

Die 38-jährige Nachbarin des Mannes sei laut der Polizei dabeigewesen, sich gerade einen Parkplatz zu suchen. Der Mann hätte sich aber mit einem Wendehammer vor das Auto der Frau gestellt. Dann hätte er eine Schusswaffe gezückt, woraufhin die Frau rückwärts wieder davon fuhr. Anschließend schoss der 25-Jährige mit der Pistole mehrfach in die Luft und fuhr dann selbst mit seinem Auto weg.

Die Polizei konnte den Mann jedoch ausfindig machen und stoppen. Die Schreckschusswaffe samt Munition fanden die Beamten im Wagen, sie wurden sichergestellt. Erst im Auto, später in seiner Wohnung, konnten die Polizisten zudem diverse Pakete mit neuen, aber augenscheinlich geringwertig verarbeiteten Schuhen sicherstellen.

Mann mit Schreckschusspistole drohen mehrere Anzeigen – Paketbotin in Bremen von zwei Männern überfallen

Den 25-Jährigen erwarten nun neben einer klaren Gefährderansprache auch Anzeigen wegen Bedrohung und wegen Verstößen gegen das Marken- sowie das Waffengesetz. Zudem soll die Führerscheinstelle noch überprüfen, ob der Mann überhaupt noch dazu geeignet ist, ein Auto im Straßenverkehr zu führen.

Ebenfalls am Donnerstag wurde eine Paketbotin in Bremen-Obervieland von zwei Männern überfallen. Durch ein Messer wurde die Frau leicht verletzt, die Täter konnten flüchten. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.