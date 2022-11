Mann aus Bremen klaut über 5000 Pfandflaschen – und lagert sie in seiner Wohnung

Ungewöhnliche Beute: Ein Dieb hat aus einem Supermarkt in Bremen-Vegesack mehr als 5.000 Pfandflaschen entwendet. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Kurioser Diebstahl in Bremen: Einem Supermarkt im Stadtteil Vegesack wurden immer wieder Pfandflaschen gestohlen. Nun konnte die Polizei den Langfinger stellen.

Bremen – Der Inhaber eines Supermarktes in Bremen-Vegesack muss sich zuletzt wie bei „Und täglich grüßt das Murmeltier“ vorgekommen sein. Im Filmklassiker mit Bill Murray steckt der Protagonist in einer Zeitschleife fest und muss immer wieder denselben Tag mit all seinen Ärgernissen erleben. Der Supermarkt-Besitzer wiederum sah sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit wie von Geisterhand verschwundenen Pfandflaschen und Einkaufswagen konfrontiert. Das dürfte nun aber ein Ende haben.

In Bremen: Mann klaut regelmäßig Pfandflaschen und Einkaufswagen von Supermarkt

Immer wieder hätte der Filialleiter festgestellt, dass fast täglich je drei Säcke mit PET-Flaschen aus dem Sicherheitskäfig des Einkaufscenters in der Meinert-Löffler-Straße verschwanden. Auch das Kontingent an Einkaufswagen hätte sich reduziert. Das wollte sich der 53-Jährige nicht länger anschauen und installierte eine Videoüberwachung – mit Erfolg.

Denn mithilfe der Kameras konnte der Dieb gefilmt werden, wie er mit den Säcken über den Käfig kletterte, die PET-reiche Beute in Einkaufswagen stapelte und schlussendlich davon zog. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. November 2022, konnten Einsatzkräfte der Polizei den Abfallbeseitigungsspezialisten in Nähe des Tatortes stellen.

Wohnung voll mit mehr als 5000 Pfandflaschen: Polizei überführt Langfinger

Der Langfinger war geständig und führte die Polizei zu seiner Wohnung. Dort fanden die Beamten unzählige Beutel voll mit PET-Flaschen vor. Letztendlich konnte die Polizei etwa 5.500 Flaschen sicherstellen. Fraglich war für die Einsatzkräfte, wo der 39-jährige Ganove überhaupt noch hätte schlafen können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.