Manga-Kino im Cinemaxx

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das dürfte ein Kino-Highlight sein für Manga- und Anime-Fans: Am 6. und 9. April zeigt das Cinemaxx den Film zum Serien-Hit „Sword Art Online“ auf der großen Leinwand. In „Sword Art Online: Ordinal Scale“ beherrscht ein neuartiges Augmented-Reality-Gerät, mit dem die Spieler Kämpfe simulieren, seine User. Kirito, Hauptfigur der „Sword-Art-Online“-Geschichten, kann mit dem Spiel nichts anfangen „und distanziert sich“, wie es in einer Vorschau heißt. „Als jedoch seine Freunde Hilfe brauchen, ist der Held im schwarzen Mantel sofort zur Stelle.“

„Sword Art Online“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Roman-Reihe des Autors Reki Kawahara aus dem Jahr 2002. Die daraus entwickelten Manga-Comics und die Fernsehserie haben Fans nicht allein in Japan, sondern rund um die Welt – und auch bei uns, wo Anime (Zeichentrickfilme aus Japan) ohnehin ein recht großes Publikum haben.

Das Bremer Cinemaxx zeigt „Sword Art Online: Ordinal Scale“ am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 9. April, um 17 Uhr. Karten für das zweistündige Manga- und Anime-Spektakel gibt es im Vorverkauf des Kinos ab zwölf Euro (plus mögliche Gebühren).

Straßenkunst mit Religionsbezug

In der nächsten „Nacht nach Jesus-Art“ wird am Sonnabend, 8. April, um 20 Uhr eine Station des Jugendkreuzweges als Straßenkunst gestaltet. Gemeinsam mit dem Künstler Mika Springwald werden Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu im Stil der „Stencil-Art“ gesprüht.

„Das Leiden Jesu soll so in die heutige Zeit übersetzt und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden“, sagt Dr. Martina Höhns, Sprecherin der Bremer Katholiken.

Bei der „Stencil-Art“ werden verschiedene Schablonen und Muster verwendet, um mit Sprühfarbe ein Bild zu gestalten. Die Reihe „Nacht nach Jesus-Art“ richtet sich an junge Erwachsene bis 35 Jahre. Treffpunkt am 8. April um 20 Uhr ist der Schulhof der katholischen St.-Johannis-Schule (Lange Wieren, Schnoorviertel). Die Organisatoren – nämlich: Fabienne Torst vom Katholischen Jugendbüro, Astrid Wiesbaum, Gemeindereferentin in der Propsteigemeinde St. Johann, Inga Müller, Gemeindereferentin in St. Raphael und Dr. Christoph Lubberich von der katholischen Hochschulgemeinde – bitten um eine Anmeldung bis zum 6. April unter nachtinbremen@gmx.de.

Tetsche in der „Havengalerie“

Karikaturist Til Mette hat sie eröffnet – die Ausstellung seines „Stern“-Karikaturistenkollegen Tetsche in der Vegesacker „Havengalerie“ (Alte Hafenstraße 27). Auch die Zeichnerinnen Bettina Bexte und Miriam Wurster waren gekommen. Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt ware ebenfalls mit von der Partie.

Vor allem Pümpel, aber auch Spiegeleier, Kondome und gelegentlich Sektkelche zählen zu den charakteristischen und stets wiederkehrenden Elementen auf Tetsches Zeichnungen.

„Tetsche werden alle lieben“, ist sich Galeristin Dijana Nukic sicher. Neben Karikaturen sind bis zum 27. Mai auch Objekte des Künstlers zu sehen, der mit bürgerlichem Namen Fred Tödter heißt.

Geboren wurde Tetsche in Soltau mitten in der Lüneburger Heide. Während seiner Lehr- und Wanderjahre arbeitete er unter anderem als Schriftsetzer in Schneverdingen, als Typograf in Amsterdam, als Layouter bei einer großen Tageszeitung in Köln und schließlich als Grafiker und Kreativdirektor in einer Hamburger Werbeagentur. Dann machte er sich als Cartoonist selbstständig und lebt seit langem in Steinkirchen im Alten Land nahe der Elbe.

Die „Havengalerie“ ist dienstags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

„Der Eintritt ist frei. Wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, kaufen Sie gern etwas in unserem Shop oder eines der Bilder“, heißt es nicht ohne Charme auf der Homepage der Galerie.