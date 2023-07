Bert Trautmann: Ein Bremer ist Manchesters ewiger Pokalheld

Von: Jörg Esser

Pokalheld aus Deutschland: 1956 gewann Manchester City das englische Pokalfinale in Wembley mit 3:1 gegen Birmingham City. Bert Trautmann zog sich in der 76. Minute in einem Zweikampf einen Genickbruch zu, spielte aber bis zum Schlusspfiff weiter. © DPA

Vor zehn Jahren starb Bert Trautmann, ein Deutscher, der in Manchester zur Torwartlegende wurde. Am Mittwoch (19. Juli) wird an dem Haus in Gröpelingen, in dem er als Jugendlicher lebte, eine Gedenktafel enthüllt.

Bremen – Bert Trautmann ist eine Legende. Ein Deutscher, der in England verehrt wird – als ewiger Pokalheld von Manchester City und als einer der besten Torhüter aller Zeiten. Heute vor zehn Jahren starb „Traut the Kraut“ in seiner Wahlheimat Spanien.

Trautmann war ein „Bremer Jung“ und schnürte seine Fußballstiefel zuerst beim Verein Tura im Bremer Westen. Am Haus Wischhusenstraße 32 in Gröpelingen, wo Trautmann in seiner Kindheit und Jugend lebte, wird heute, Mittwoch, eine Gedenktafel „für den berühmtesten Sportler von Tura Bremen“ enthüllt, teilt der Verein mit. Im Text heißt es unter anderem: „Nach dem Zweiten Weltkrieg und Kriegsgefangenschaft wurde er zum Pionier der englisch-deutschen Aussöhnung.“ Und ein legendärer Trautmann-Satz wird zitiert: „A handshake in German is the same as a handshake in English.“

Die Initiative für die Gedenktafel ging von der Gröpelingerin Heike Oldenburg aus: Sie sagt: „Mich beeindruckt es immer wieder, wenn ein Mensch, der sein Leben an Feindbildern ausgerichtet hatte, die konsequente Wende, weg von Hass, hin zu Mitmenschlichkeit, schafft. Trautmann zeigt, dass es geht.“ Für das Projekt gewann sie mit Wolfgang Zimmermann und Ekkehard Lentz die beiden Macher der Bert-Trautmann-Ausstellung von Tura Bremen.

Von der Kriegsgefangenschaft auf den Fußballplatz

Zurück auf Start: Bernhard Carl Trautmann kommt am 22. Oktober 1923 in Bremen zur Welt. Im Alter von acht Jahren tritt er Tura bei. Er wächst im Nazi-Deutschland auf, mit 17 Jahren meldet er sich freiwillig zur Luftwaffe. Als Fallschirmjäger kämpft er zunächst an der Ostfront, dann in Frankreich. Im März 1945 gerät Trautmann auf Umwegen in britische Kriegsgefangenschaft.

2014 wurde der Platz vor dem Tura-Vereinszentrum in Gröpelingen nach Trautmann benannt. Heute wird im Stadtteil im Bremer Westen eine Gedenktafel enthüllt, die an den legendären Torhüter erinnert. © Bahlo

Trautmann bleibt in England, kickt für den Provinzclub St. Helens Town. Die Presse bejubelt die Fangkünste des 1,89 Meter großen Torwarts. Und die Proficlubs buhlen um Trautmanns Gunst. Das Rennen macht Manchester City. Im Oktober 1949 unterschreibt Trautmann bei den „Citizens“. Doch es hagelt Proteste. Die Fans machen mobil gegen die Verpflichtung von „Traut the Kraut“. „Off with the German“ (Raus mit dem Deutschen) ist auf unzähligen Plakaten zu lesen. Dauerkarten werden zurückgegeben. Dann ergreift der Rabbiner von Manchester, Alexander Altmann, Partei für Trautmann. Er schreibt in einem offenen Brief, den die „Manchester Evening News“ druckt: „Bert ist ein anständiger Kerl. Er verdient eine ehrliche Chance.“

Rabbi ergreift Partei für „Traut the Kraut“

Und die nutzt er sofort im Auswärtsspiel in Fulham. City verliert zwar mit 0:1. Aber eben nicht höher, weil Trautmann glänzt. Später erinnert er sich: „Dass die Spieler beider Teams mir nach Ende des Spiels applaudierten und die Fulham-Fans mich mit Standing Ovations feierten, ist etwas, das ich nie vergessen werde.“ Trautmann wird zum Idol in England. Doch er will zurück nach Deutschland, um die Chance zu haben, für die Nationalelf zu spielen. Deren Trainer Sepp Herberger nämlich setzt keine Legionäre ein. Ein Wechsel zu Schalke 04 scheitert 1952 am Geld – die „Blues“ fordern eine Ablösesumme von 20 000 Pfund (etwa 200 000 Mark), doch die Königsblauen wollen nur 1 000 Pfund zahlen.

So bleibt der Bremer bei Manchester City – bis ans Ende der Spielerkarriere. Im englischen Cupfinale 1956 im Londoner Wembley-Stadion wird er endgültig zur Legende. Er rettet den „Blues“ mit seinen Paraden den 3:1-Sieg gegen Birmingham, obwohl er ab der 76. Minute mit einem Genickbruch spielt, wie später diagnostiziert wird. Der Keeper ist gezwungen, fünf Monate von Kopf bis zu den Hüften in Gips eingehüllt zu verbringen, und muss danach mit einer Schutzkappe spielen. 1956 wird der Deutsche Englands „Fußballer des Jahres“, als zweiter Ausländer nach dem Iren Johnny Carey (1948).

City-Fans bauen Torpfosten ab

Der russische Torwart Lew Jaschin sagt später: „Es gab nur zwei Weltklasse-Torhüter. Einer war Lew Jaschin, der andere ein deutscher Junge, der in Manchester spielte.“ 1964 beendet Trautmann seine Karriere nach 545 Ligaspielen für die „Blues“. Nach seinem Abschiedsmatch im überfüllten Stadion an der Maine Road reißen die Fans die Torpfosten heraus – zwischen diesen Pfosten sollte niemand anderes mehr stehen als Trautmann.

Der Torwart schlägt die Trainerlaufbahn ein, kommt viel in der Welt herum. Und schafft es unter anderem, sich mit Burma für das olympische Fußballturnier 1972 in München zu qualifizieren.

Bert Trautmann 2004 nach der Auszeichnung mit Ehrentitel „Officer of the British Empire“. © DPA

Am 19. Juli 2013 stirbt Trautmann in seinem Haus in Spanien im Alter von 89 Jahren. Seit 2014 ist der Platz vor dem Tura-Vereinszentrum in Gröpelingen nach Trautmann benannt. Die Geschichte des Keepers ist unterdessen verfilmt worden. Der großartige zweistündigen Streifen unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller mit David Kross in der Hauptrolle kam im März 2019 in die deutschen Kinos. In der Stadtbibliothek West am Gröpelinger Bibliotheksplatz wird der Film am Freitag, 21. Juli, um 16 Uhr mal wieder gezeigt.

Trautmann-Briefmarke erscheint am 5. Oktober

Am 5. Oktober bringt die Deutsche Post eine Briefmarke zu Ehren Bert Trautmanns heraus. Wert: 195 Cent.