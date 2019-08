Die Maler sind da

Farbeimer-Türme, Malervlies und blaue Müllsäcke: Blick in die Räume der Bremer Kunsthalle, wo jetzt die Ausstellung „Ikonen – Was wir Menschen anbeten“ vorbereitet wird. Foto: KUZAJ

Bremen – Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Leere Räume prägen gegenwärtig einen Ort, der üblicherweise von Menschen besucht wird, die etwas sehen wollen: die Bremer Kunsthalle. Wie berichtet, bereitet das Museum eine Ausstellung vor, der ein radikales Konzept zugrunde liegt: Für „Ikonen – Was wir Menschen anbeten“ (19. Oktober bis 1. März 2020) wird das gesamte Haus ausgeräumt, um auf 4 500 Quadratmetern Platz für die Ikonen-Schau zu schaffen. In jedem der 60 Räume wird jeweils nur eines der Werke aus neun Jahrhunderten gezeigt.

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts? Stimmt nicht ganz. Treppe hoch – und ein Schild ist zu sehen. Die Räume auf dieser Etage sind bereits geschlossen, heißt es da. Was aber nicht bedeutet, dass hinter den verschlossenen Türen nichts los wäre. Maler sind hier im Einsatz. Jeder Raum bekommt eine eigenen Farbe, insgesamt zwei Monate werden die Maler hier sein. Blau etwa prägt nun den Raum, in dem früher die Worpsweder hingen. Gleich nebenan: weiße Wände.

Und Eimer, stapelweise leere Farbeimer. Blaue Müllsäcke, Maler-Abdeckvlies im charakteristischen Grau: Auch ein ausgeräumtes Museum – 350 Werke der permanenten Präsentation wurden weggeräumt – ist nicht wirklich leer, wenn Handwerker im Haus sind.

Hier ein Lila, dort ein Grau – jede einzelne Wandfarbe ist sorgsam ausgewählt worden, sagt Kunsthallen-Direktor Professor Christoph Grunenberg, der die Ikonen-Schau gemeinsam mit Eva Fischer-Hausdorf kuratiert. Die Raumfarbe spielt eine wichtige Rolle bei der Ikonen-Inszenierung. „Wir wollen Räume schaffen, die in Interaktion mit den Kunstwerken treten.“ Für Besucher bedeute das: „Entschleunigung, Reflexion, Kontemplation. Und die Möglichkeit, sich richtig auf ein Werk einzulassen.“

Zuweilen mit Farb-Flash. Wo früher Cranach und Dürer zu sehen waren, leuchten die Museumswände nun in einem intensiven Sonnenblumengelb. Die Farbe wird die Bühne für van Goghs „Selbstporträt mit grauem Filzhut“ sein. Gelb aber geht nicht immer. „Viele zeitgenössische Werke brauchen einen neutralen Hintergrund“, sagt Grunenberg. „Eine Beuys-Installation im gelben Raum würde wahrscheinlich nicht funktionieren.“

Das Weiß-Gebot gilt gleichwohl nicht für alle zeitgenössischen Werke. Ein Eckraum hinter der Kunsthallen-Fassade bekommt ein kräftiges Lila verpasst, mit einem langen Stab streicht ein Maler gerade den oberen Bereich der hohen Wände. Der Farbeimer steht auf einem Rollbrett, Folie schützt Türzargen und Fußleisten. Wie bei Malerarbeiten zu Hause, nur eben: in viel größerem Rahmen.

Der Lila-Ton bietet unter anderem die Kulisse für ein besonderes Werk der Ikonen-Schau. Es stammt von dem 1977 geborenen US-Maler Kehinde Wiley, der das offizielle Porträt des früheren US-Präsidenten Barack Obama gemalt hat. Nun aber ist er mit etwas anderem beschäftigt. „Er malt extra ein Werk für unsere Ausstellung“, so Grunenberg. Wiley ist bekannt für seine Porträts von Afroamerikanern im Stil Alter Meister.

Was er für die Bremer Kunsthalle malt, ist natürlich noch nicht zu sehen. Stattdessen halt: leere Räume voller Licht und Farbe. „Es geht auch darum, das Haus neu zu sehen“, sagt Grunenberg. Das viele Weiß zum Beispiel lasse die Räume „auf einmal so luftig und hell“ wirken. Die Idee, einmal ein Museum für eine Ausstellung komplett auszuräumen, habe er schon vor seiner Bremer Zeit gehabt, so Grunenberg. „Es hat lange geköchelt, ich habe immer wieder daran gedacht.“ Die Architektur der Bremer Kunsthalle biete sich für so ein Projekt an.

Grunenberg hat sich zudem viel mit dem US-Maler Mark Rothko (1903 bis 1970) beschäftigt. „Er war besessen von Atmosphäre. Er wollte immer graue Räume mit etwas schummriger Beleuchtung haben.“

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts? Stimmt nicht. Indem sie einmal komplett ausgeräumt wird, schafft die Kunsthalle sich Raum für Neues.