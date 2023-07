Beatrice Egli in Bremen:

Mal gefühlvoll, mal kraftvoll

Von: Martin Kowalewski

Im auffälligen Fransenkleid: Beatrice Egli auf der Seebühne. © Kowalewski

Bei Howard Carpendale hat es gekracht. Der 77-Jährige musste sein Konzert auf der Seebühne am Weserufer abbrechen. Beim Auftritt von Beatrice Egli spielte das Wetter mit.

Bremen – „Ihr werdet alle Hemmungen verlieren. Wir werden hemmungslos feiern“, ruft Beatrice Egli strahlend ins Publikum. Und die Schweizer Schlagersängerin erobert am Dienstagabend die Herzen der gut 1300 Besucher auf der Seebühne in Gröpelingen im Sturm. Schließlich sprudelt sie vor guter Laune, womöglich weil ihr neues Album „Balance“ in der Schweiz und in Deutschland Platz eins der Charts erobert hat.

Die 35-Jährige trägt ein auffälliges und gut zu der Show passendes Outfit, geprägt von einem Kleid aus Fransen und pinkfarbenen Schuhen. Egli schafft es, wie so oft, ihren Körper dezent sprechen zu lassen, schafft es gekonnt fröhliche Ausgehlaune zu vermitteln.

Die Musik erklingt in einem satten, pulsierenden Band-Sound, Schlager im Rockgewand. Ein kraftvolles Schlagzeug, lange Gitarrensoli – das macht Stimmung, geht in die Beine und passt perfekt zum Open-Air-Setting auf der Seebühne. Das eher ältere Publikum geht mit. Da sind Kracher wie „Wir leben laut“. Zart und mit viel Gefühl geht es in den Song „Zuhaus“, der mit einem später folgenden kraftvollen Bandeinsatz ein mitreißendes Pathos entwickelt.

Gute Laune und mitreißendes Pathos

Natürlich sind eine ganze Reihe von Songs aus dem neuen Album im Programm, darunter der Titelsong „Balance“ und der Song „Risiko“. Auch geht es zurück, ganz an den Anfang der Karriere Eglis mit dem Song: „Mein Herz“. Verführerisch lässt sie ein Band ihres Kleides kreisen. Ein schalkhafter Blick zur Seite, gen Publikum. Die Bühnenpräsenz der 35-Jährigen ist beeindruckend, frisch und vital. Applaus ertönt. Egli schickt dem Publikum einen Luftkuss.

Dann erzählt sie von ihrer Vergangenheit. Schon mit neun Jahren habe sie in die Freundschaftsbücher ihren Berufswunsch geschrieben: Schlagersängerin. Und als sie zu „Deutschland sucht den Superstar“ ging, habe sie klar gemacht, Schlager singen zu wollen. Die Reaktion soll eher ablehnend gewesen sein. Sie spricht von viel Gegenwind in ihrer Karriere, von Äußerungen, sie solle zehn Kilo abnehmen. Oder auch: Sie sei zu weiß und müsse ins Solarium. Viele hätten gesagt, sie werde das nie schaffen. Sie habe erkannt: Bei so viel Gegenwind muss sie ihre „Segel“ entsprechend setzen. Sie singt einen Song, der ihren Weg gegen Widerstände und ihre Haltung dabei spiegelt mit einem Text auf Schweizerdeutsch: „Chliini Händ“ – ein Song, der mitreißt und Kraft spendet.

Mitreißender Song auf Schweizerdeutsch

Die Sängerin ist nah an den Fans und macht einen ausgiebigen Spaziergang durch das Publikum auf der Flusstreppe. Dabei ruft sie den Fans zu: „Steht zu Euch. Hört auf, Euch zu vergleichen!“ Um das energisch zu untermalen, haben sie und ihre Band auch einen passenden Song dabei: „Ganz egal“. Nach dem Lied sagt sie: „Wichtig ist es, zu leben, zu lieben und zu lachen.“

Es ist ein munterer Abend mit einem herzlichen Star, der vor guter Laune strotzt. Das Publikum ist jedenfalls begeistert. Immer wieder gibt es Begeisterungsrufe. In der ersten Reihe werden Herzen hochgehalten, mit bunt leuchtenden, die Farbe wechselnden Lämpchen am Rand. Am Ende steht eine ausgiebige Zugabe.

Showprogramm auf der Seebühne läuft bis 23. Juli

Bis zum 23. Juli bietet die Seebühne in Gröpelingen ein abwechslungsreiches Showprogramm. Morgen, Freitag, gastiert Ben Zucker am Weserufer. Sein Konzert ist ausverkauft. Am Sonntag, 16. Juli, um 20 Uhr gibt der Comedian Bernd Stelter ein Gastspiel auf der Seebühne. Am Montag, 17. Juli, folgt die kanadiche Rockband „Saga“, einen Tag später kommt Schlagersänger Pietro Lombardi. Am Freitag, kommen „Fury in the Slaughterhouse“ von der Leine an der Weser. Zurück in 70er und 80er Jahre geht es bei der „Kultnacht“ am Sonnabend, 22. Juli, ab 19.30 Uhr mit Harpo, „Cutting Crew“, der „Goombay Dance Band“, Jule Neigel und Markus.



