„Major Tom“ als Klassikversion

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen spielte während der Eröffnung des Astronauten-Kongresses in Bremen. Dabei erklang auch Peter Schillings Lied „Major Tom“.

Bremen - Musiker Peter Schilling (62) freut sich 36 Jahre nach der Veröffentlichung seines Songs „Major Tom“ („Völlig losgelöst“) über eine Klassikversion seines Welthits. Zur Eröffnung des Astronauten-Kongresse am Montag in Bremen spielte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen das Lied unter der Leitung von Issac Selya als klassisches Werk. „Für mich ist das ein Ritterschlag“, sagte Peter Schilling.

„Für einen Pop-Komponisten ist es alles andere als selbstverständlich, dass sein Song von einem Weltklasse-Orchester von großem Ruf gespielt wird.“ Das Stück mit der erhabenen Wucht eines Orchesters zu hören, sei ein völlig neues Erlebnis, sagte Schilling.

„Major Tom“ war 1982 mehrere Wochen auf Platz eins der deutschsprachigen Charts. Ein Jahr später veröffentlichte Schilling eine englische Version in den USA, von wo aus der Song in der ganzen Welt bekannt wurde. Es erschienen zahlreiche Cover-Versionen. „Das ist erlaubt, wenn man sich an kompositorische und textliche Regeln hält“, sagte Schilling.

Bereits seit zwei Jahren arbeitet er mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen. „Astrophysik und das Weltall sind seit meinem zwölften Lebensjahr maximal präsent.“

dpa