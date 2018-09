Mahnmal nicht vor 2020

Bremen - Das Bremer Mahnmal zur Erinnerung an den Raub jüdischen Eigentums in der NS-Zeit, von der Bürgerschaft im November 2016 beschlossen, wird schätzungsweise 660.000 Euro kosten.

Abweichungen von „25 Prozent nach oben oder unten“ seien möglich, heißt es in einer Vorlage des SPD-geführten Kulturressorts für eine Sondersitzung der Kulturdeputation am Donnerstagabend. Die Grünen stimmten der Mahnmal-Planung zu.

Erstmals werden in dem Papier Daten zum Zeitablauf genannt. Danach könnte der Entwurf (nach dem Beschluss zur Planung) innerhalb von 22 Monaten verwirklicht werden. Also wird das Mahnmal frühestens 2020 fertig. Es soll in Höhe der Zweiten Schlachtpforte in die Mauer der Schlachte eingefügt und mit Glasfronten versehen werden, die den Blick in einen leeren Raum lenken.

Der Entwurf stammt von der Künstlerin Angie Oettingshausen. „Helle und dunkle Schattierungen auf den leeren Betonwänden verweisen auf die ausgeräumte Einrichtung. Diese Leerstellen stehen für die enteigneten Möbel der jüdischen Bevölkerung“, so Oettingshausen.

Bei den Baukosten schlagen besonders die Einpassung in die Stufen an der Schlachte (180. 000 Euro) und der Betonbau (140.000 Euro) zu Buche. Oppositionsvertreter begrüßten die Konkretisierung der Pläne und kritisierten die Dauer. So beklagten die Linken den „langen Bauprozess bis weit in das Jahr 2020“. Verzögerungen müssten nun vermieden werden.

