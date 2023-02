Er angelte mit einem Magneten – jetzt droht Bremerhavener Mega-Geldstrafe

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein Mann aus Bremerhaven muss mit einer heftigen Geldstrafe rechnen – als Folge aus einer Strafanzeige gegen ihn. Dabei wollte er nur einen Fluss von Unrat befreien.

Bremerhaven – Anstelle von Barsch oder Hecht zieht Marcel Pache aus Bremerhaven Pistolen und Munition aus der Geeste in Bremerhaven. Der 46-Jährige ist Metall-Angler: „Meine Tochter kam eines Tages aus der Schule und sagte: ‚Papa, was können wir für die Umwelt machen‘“, erzählt der sechsfache Familienvater der Bild-Zeitung.

Magnet-Angeln: An sogenannten Berge-Magneten bleiben Gegenstände aus Metall – etwa alte Schrauben, aber auch Weltkriegsmunition – hängen. © dpa

Mit einem großen Berge-Magneten an der Angel sammelt Pache allerlei Kurioses aus dem Fluss: Münzen und Tresore, Pistolen und Munition – ab und an auch Granaten. „Unglaublich, was die Leute alles ins Wasser werfen“, so der Bremerhavener zur Bild. Er wolle sich an den Fundsachen nicht bereichern, gebe sie immer ordnungsgemäß ab.

Wegen Magnet-Angeln: Mann aus Bremerhaven flattert Strafanzeige ins Haus – Hunderttausende Euros stehen als Strafe im Raum

Doch sein Hobby wurde ihm nun zum Verhängnis: Laut dem Bericht flatterte dem Mann bald eine Straf-Anzeige ins Haus. Ein Schock, der noch größer wurde, als Pache im Internet las, wie hoch das Bußgeld ausfallen kann: Hunderttausende Euro. „Meine Frau fing an zu weinen“, so Pache.

Auch interessant: Granaten-Fund: Mann entdeckt Sprengsatz beim Magnetangeln

In Niedersachsen und Bremen ist Magnet-Fischen oder -Angeln strengstens verboten und nur mit einer Genehmigung erlaubt. Diese versucht Pache nun zu bekommen. Ein erster Versuch schlug fehl, das Land Bremen will ihm keine Erlaubnis ausstellen, weil eine Anzeige vorliegt.

Pache zur Bild: „Alle reden von Umweltschutz. Aber wenn man dann etwas tut, wird es verboten. Das macht für mich keinen Sinn.“