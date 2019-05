Mein Kunst-Stück: Michael Rippl und sein Bild „Stadionbadinsel“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Stadionbadinsel“ heißt Michael Rippls Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Zum Produktionsprozess seiner manipulierten Fotos nutzt er ein Ausgangsbild, eine Polaroidkamera und seinen Computer.

Das farbintensive Bild „Stadionbadinsel“ von Michael Rippl war ursprünglich nur ein winziger Ausschnitt eines Fotos. Dieses gehört zu einer ganzen Reihe von Fotografien, die ein Freund des Bremer Künstlers im Freibad vom Zehn-Meter-Sprungturm aus aufgenommen hat. Rippl scannte die Fotos ein und wählte am Computer Ausschnitte aus, die er dann um ein Vielfaches vergrößerte und bearbeitete. Das Resultat fotografierte Rippl anschließend vom Computerbildschirm mit einer Polaroidkamera ab. Während der nur wenige Minuten dauernden Sofortentwicklung des Polaroidfotos, manipulierte der Künstler dessen Oberfläche, um bestimmte Effekte zu erzeugen.

„In der Phase, in der die farbgebende Emulsion auf dem Polaroidfoto noch nicht getrocknet ist, kann ich beispielsweise die Farbgebung verändern“, sagt Rippl. Mit sanften Eingriffen in die Schichten schafft er ein Zwischending aus Fotografie und Malerei. Durch sehr starke Manipulationen erzeugt der Künstler ein gänzlich abstraktes Bild.

„Das analoge Polaroidfoto bleibt in der Produktionskette immer ein Unikat“, sagt Rippl. Der Versuch, wie in der Fotografie, so nahe wie möglich an die Wirklichkeit heranzukommen, fehle in seinen Arbeiten gänzlich. Im Gegenteil, ein unklarer, magischer Moment sei in den Werken erwünscht.

Immer wieder entdeckt Rippl neue Verfahren. Wenn er beispielsweise Bleilettern in die Polaroid-Emulsion drückt und das Resultat stark vergrößert, so sieht man neben den Buchstaben die aufgeworfene und gerissene Emulsion.

Auf die Kunst ist der 1964 in Baden-Württemberg geborene Mediendesigner und Musiker über die Polaroids gekommen. Es begann mit der Neugier, was man alles mit einer Sofortbildkamera anstellen könne. Nach einer ersten Gruppenausstellung 2013 in New York richtete sich Rippl ein Atelier an der Plantage 9 in Findorff ein. „Durch den Standort und den Austausch mit anderen Künstlern hat sich viel ergeben“, erzählt er. Neben dem Webdesign und einem Philosophiestudium geht der Bremer meist nachmittags, abends und am Wochenende ins Atelier.

Die Herausforderung des Künstlerlebens sei die Finanzierung, sagt Rippl. Das Material und die Drucke seien „richtig teuer“. Gleichzeitig müsse man verschiedene Aktivitäten unter einen Hut bringen – wie beispielsweise Broterwerb, Studium, Kunst und Vermarktung.

Ob wir Kunst brauchen? „Da halte ich es frei nach Schopenhauer, dass uns die Kunst zeigt, wie die Welt in Wahrheit ist. Kunst gibt uns einen anderen Blick auf die Welt und wenn man Kunst genießt, holt einen das für eine Weile aus dem Alltag heraus.“

Zu den Künstlern, die für Rippl besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Maler Paul Klee (1879 bis 1940) und der Japaner Katsushika Hokusai (1760 bis 1849). Klee mochte der Bremer schon als Kind, besonders dessen „phantastische Farbsprache“ und die große Spannbreite seiner Werke. Bei Hokusai, dessen Bild einer Riesenwelle vor dem Berg Fuji weltberühmt ist, mag der Bremer das Phantasievolle und Feine seiner Farbholzschnitte.

Wenn Rippl jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eins an den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden – als Zeichen, dass er nicht vergessen ist und mit der Hoffnung, dass Deutschland ihm doch noch politisches Asyl gewährt. Snowden hatte die NSA-Affäre ausgelöst, als er die umfangreiche Bespitzelung durch den US-Nachrichtendienst an die Öffentlichkeit brachte. Er lebt an einem unbekannten Ort in Russland. „Er ist einer der Helden unserer Zeit, weil er bereit war, die Konsequenzen, die ihm als Whistleblowers drohten, auf sich zu nehmen.“