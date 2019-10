Thommy Ten und Amélie van Tass verzaubern im Metropol-Theater

Bremen - Mit der Kunst des Gedankenlesens fesselt sie ihr Publikum, mit verblüffenden Zaubertricks und Illusionen begeistert er die Zuschauer: Am Freitag, 8. November, kommt das Magierpaar Thommy Ten und Amélie van Tass nach 2017 erneut mit seinem Programm „Einfach zauberhaft“ nach Bremen ins Metropol-Theater am Richtweg.

Dabei zeigen die 32-jährigen Österreicher, was durch ihre „magische Verbindung“ zueinander und zum Publikum möglich ist. Mit verbundenen Augen nennt van Tass etwa Seriennummern von Geldscheinen und den Inhalt einer Handtasche. Besondere Verbindungen präsentieren die beiden auch zwischen zwei einander fremden Menschen.

Warum bezeichnen Sie sich selbst als Mentalmagier?

Thommy: Auf einer magischen Verbindung zwischen Amélie und mir basieren alle Phänomene, die wir zeigen. Wenn diese Verbindung nicht funktioniert, funktioniert auch unsere Show nicht. Bei der geht es um Illusionen. Und eben um Mentalmagie. Das Spannende daran: Die Zuschauer schauen nicht nur zu. Vielmehr passiert die Mentalmagie in den Köpfen und Händen der Menschen.

Amélie: Es ist eine Kombination aus Intuition, Bauchgefühl, Showelementen und Entertainment. Oftmals gibt es Situationen, in denen wir selbst denken: Das war jetzt gerade echt magisch.

„Das gibt’s nicht“, hat Barbara Schöneberger kürzlich in einer TV-Talkshow gestaunt. Verraten Sie uns Ihr Geheimnis hinter der Mentalmagie?

Amélie: Das Schöne an unserer Kunstform ist: Wir können etwas kreieren, das der Mensch nicht gleich versteht. Ich finde, das ist heute Luxus. Wenn man etwas nicht weiß, dann googelt man es häufig. Bei dem, was wir machen, geht das nicht. Es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man mal nicht gleich die Antwort auf eine Frage hat. Wir sagen unserem Publikum immer: Viel Spaß beim Grübeln!

Thommy, Sie haben gesagt, dass Sie sofort beim ersten Treffen eine besondere Verbindung zu Amélie gespürt haben.

Es hat einfach von Anfang an zwischen uns gepasst. Wir sind viel 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, zusammen unterwegs. Die Verbindung wächst Tag für Tag.

Das Publikum spielt eine große Rolle, wird zu „magischen Mitspielern“…

Thommy: Wir versuchen immer, die Barriere zwischen Publikum und Bühne zu brechen. Wir gehen ins Publikum, holen Zuschauer auf die Bühne. Je besser es uns gelingt, auf das Publikum einzugehen, desto besser klappt die Verbindung zwischen ihm und uns.

Amélie: Die Reaktionen der Zuschauer können wir nicht vorhersehen. Jeder Mensch reagiert anders, vor allem, wenn er auf einmal im Rampenlicht steht. Wir müssen also spontan sein. Vor jeder Show steigt der Adrenalinpegel. Das gibt uns Energie und Power für die Show.

Nach Ihrer Deutschland-Tour sind Sie wieder in Las Vegas unterwegs. Für länger?

Thommy: Wir touren in Amerika seit 2016, waren im Sommer wieder dort und sind Mitte November bis Weihnachten erneut quer durchs Land von New York bis L.A. unterwegs. Ein Stopp ist das Paris Hotel am Strip in Las Vegas. Wir haben immer wieder auch Angebote für eine Las-Vegas-Show über einen längeren Zeitraum. Im Moment touren wir aber lieber.

Mit Ihrem aktuellen Programm haben Sie schon einmal in Bremen Station gemacht. Worauf kann sich das Publikum dieses Mal freuen?

Thommy: Unsere Bremen-Show ist eine Verlängerung der Tour von „Einfach zauberhaft“, mit der wir bereits 2017 hier zu Gast waren. Es wird ein Abend für die ganze Familie, eine Show mit vielen magischen Momenten. Es wird aber auch eine kleine Vorschau auf unsere kommende Show geben, die nächstes Jahr Premiere feiert.

In Ihrem gerade erschienenen Buch „Die Magie der Verbindung“ (Rowohlt-Verlag) verraten Sie, wie man Menschen verzaubert und für sich begeistert. Ein Ratgeber-Werk also?

Thommy: Viele Leute haben uns gefragt, wie wir das machen und ob sie Dinge davon auch selbst umsetzen können. Deswegen haben wir das Buch geschrieben. Wir zeigen, wie man seine Verbindung zum Partner, zu Freunden oder zu fremden Menschen stärken kann. Sinne und Wahrnehmung lassen sich so schärfen und erweitern, dass es teilweise richtig magisch wird. Das kann man tatsächlich trainieren. Dafür stellen wir etwa Selbsttests und Spiele vor.

Zuletzt hatten Sie in der Öffentlichkeit einen kleinen Hund dabei. Ein neuer Bühnenpartner?

Thommy: Mr. Koni Hundini, so heißt unser knapp drei Jahre alter Pudelmischling – nach dem großen Entfesselungs- und Zauberkünstler Harry Houdini. Er hört gerade ganz gespannt zu. Derzeit wird er trainiert, begleitet uns auf allen Touren und Reisen. Vielleicht ist er auch in Bremen auf der Bühne. Denn er kann ebenfalls die Gedanken der Leute lesen. Zumindest weiß er immer gleich, wo ein Leckerli ist.

Weitere Infos auf www.theclairvoyantslive.com

Start beim „Supertalent“

Das Magierpaar Thommy Ten und Amélie van Tass war 2012 in der RTL-Show „Das Supertalent“ zu sehen. Die „Deutschen Meister der Zauberkunst“ (2014) und „Magier des Jahres“ (2015) siegten vor Jahren als „The Clairvoyants“ („Die Hellseher“) bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst. Bei der elften Staffel der TV-Show „America’s Got Talent“ erreichten sie 2016 Platz zwei. Als erstes europäisches Zauberduo waren Ten und van Tass auf dem Broadway in New York zu sehen. Karten für die Bremer Show am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr im Metropol-Theater gibt es für etwa 52 bis 62 Euro unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.