Magische Momente und Videospiele: „La Strada“ in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Ein Blick in das Programm „Engel“ des Duos Marta & Kim. Die Künstler beeindrucken tänzerisch und turnerisch. © Kowalewski

Bremen – Die Sonne lacht und setzt mit ihren Strahlen viele Bühnen unter freiem Himmel in Szene, die Bühnen des Straßentheaterfestivals „La Strada“ in den Wallanlagen und in der City. Künstlerisches und Kulinarisches, die Mischung lockt schon nachmittags viel Publikum an. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte in der Stadt, da lässt sich der „La-Strada“-Bummel mit dem Shopping-Ausflug kombinieren.

In den Wallanlagen haben „La-Strada“-Fans Decken ausgebreitet. Mit einem Kleinbus ist der Zauberer Toby Rudolph gekommen und zeigt „Magische Momente“. Auch viele Kinder sind im Publikum, sitzen auf dem Boden und sind somit ganz nah dran an Rudolph, der seine Tricks zeigt. In seinem Programm geht es auch an das Zaubern von Geld. Eine spannende Sache. Geld aus dem Nichts zu zaubern ist schwer, wie der Zauberer sagt. Zuschauer Thorsten gibt dem Zauberer einen 20-Euro-Schein. Er teilt noch die letzten vier Ziffern der Seriennummer des Scheins mit: 2, 9, 2, 3. Daraus soll ein Hunderter werden. Aber der Zwanziger ist erstmal weg und Thorsten muss mit ansehen, wie der Zauberer diesen in einen Umschlag steckt und Energie zuführt – indem er den Umschlag anzündet. Die Energie verwandelt den Umschlag – in Asche.

Aber irgendwie kommt nicht das versprochene Ergebnis dabei heraus. Thorsten durfte zuvor wählen, womit er den Zauberer bei einem Fehlschlag bewerfen darf. Er wählte eine Tomate aus, die in Konkurrenz mit Weintrauben und einer Zitrone stand. Die Tomate wirft er nun. Sie prallt am Zauberkünstler ab. Dieser bestreut sie mit der Asche und schneidet sie nach einer bestimmten Methode auf. In der Mitte: ein Zwanziger. Thorsten bekommt ihn. Die letzten vier Ziffern: 2, 9, 2, 3.

Mitten in Bremen: Videospiele im Mega-Format

Viele Familien sind zu sehen. Ein echtes Highlight für spielwütige Kinder – aber auch Erwachsene – ist „The Actual Reality Arcade“ mit übergroßen 3D-Modellen von Videospielen. Matthew Harrison (47) aus Great Yarmouth in England hat sie entworfen und mit einem Freund gebaut. Er hat sich die frühen Arcade-Spiele konzentriert, sagt er.

Am großen „Tetris“: Fabian Ernst (r.) und seine Tochter Frida Ernst. Links: Künstler Matthew Harrison. © Kowalewski

Es sind viele muntere Kinderstimmen zu hören, denn hier wird eifrig gespielt. Bei „Tetris“ haben Fabian Ernst (44) und seine Tochter Frida Ernst (9) gerade eine beachtliche Wand gebaut. Munter geht es auch in den Gängen des Spiels „Pac-Maze“ – angelehnt an „Pacman“ – zu. Eine Person bekommt einen Helm, der sehr an „Pacman“ erinnert. Die Person jagt dann Gespenster, Figuren, die Tücher mit Augen auf dem Kopf tragen. Im Videospiel dagegen wird „Pacman“ von den Gespenstern gejagt.

Kritische Blicke, beeindruckende Artistik

Der Schauspieler Peter Trabner zeigt mit „Das Leben des Diogenes“ einen Kraftakt, die Stimme ständig laut und gereizt, der Körper unter Spannung. Die Zuschauer müssen eine relativ derbe Umgangsweise hinnehmen und machen das amüsiert. „Das ist die Rolle“, sagt Trabner. Man soll es ihm nicht persönlich übel nehmen. Er nähert sich auf seine Weise Diogenes an und wirft zudem einen kritischen Blick auf die Konsumgesellschaft.

Sinnlich, tänzerisch, elegant ist die Darbietung „Engel“ des Duos Marta & Kim, bestehend aus der Zirkuskünstlerin Marta Alstadsæter aus Norwegen und dem Tänzer Kim-Jomi Fischer aus den Niederlanden. Die beiden Artisten kommen aus dem Publikum. Alstadsæter steht auf den Schultern Fischers. Sie beäugt die Umgebung kritisch. Mit den Füßen auf die Erde will sie ziemlich lange nicht. Stattdessen klettert sie immer wieder hoch, kommt in die verschiedensten Positionen. Irgendwann landen ihre Füße auf seinen, dann auf der Erde – beeindruckende Artistik!