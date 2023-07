Magische Meermusik im Bremer Norden

Von: Jörg Esser

Teilen

„The Ukulele Death Squad“ aus Adelaide in „Down under“ mischen diverse Musikstile. © Vegesack Marketing

30 Bands aus Bremen, Europa, Australien und Argentinien treten beim Seamusic-Spektakel in Vegesack auf. Das „Festival Maritim“ sorgt für „magische Meermusik“.

Bremen – „Magische Meermusik von Folk bis Metal“ versprechen die Organisatoren vom Vegesack Marketing fürs Wochenende. Vom Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August. steht das mittlerweile zum Kult gewordene „Festival Maritim“ auf dem Programm. Stars der internationalen Seamusic-Szene wollen mit fetzigem Folk, rockigem Bluegrass und sanften Balladen den Stadtteil Vegesack im Bremer Norden zum Swingen bringen.

Auf neun Bühnen treten Musiker aus Vegesack und Grambke, aus Bremen und „umzu“, aus ganz Deutschland, aus Großbritannien, Irland und den Niederlanden, aus Belgien, Ungarn, Polen und Italien sowie aus Argentinien und Australien auf. „Seemannsgarn nach Noten, bis der Walkiefer am Weserufer wackelt“, kündigen die Macher um Lars Ehlers und Fritz Rapp an. Erwartet werden am Wochenende rund 100 000 Besucher.

Rund 30 Bands treten an den drei Tagen auf, einige zwei- bis dreimal, andere häufiger. Das Bühnenprogramm des Seamusic-Festivals beginnt am Freitagabend ab 18.30 Uhr, am Sonnabend ab 15 Uhr und am Sonntag zur Mittagszeit gegen 12 Uhr. Und vor dem Festival erklingt am Donnerstag, 3. August, ab 17 Uhr ein Benefizkonzert für den Förderverein „Internationales Festival Maritim“ in der Vegesacker Stadtkirche (Kirchheide). Es singen der Seemannschor Vegesack unter Leitung von Birgitt Kropp und das Duo „Die Seefrauen“.

Festival Maritim: Benefizkonzert in der Stadtkirche

Hinein ins Geschehen: „Musik vom Meer ist fest in Vegesack verwurzelt und macht die Seefahrergeschichte des Standorts lebendig“, heißt es auf der Homepage des Fördervereins. „Mitreißend lebendig“ eben.

„Seyl & Treyl“ reisen aus Oudewater in den Niederlanden ans Vegesacker Weserufer. © Vegesack Marketing

Neben dem Seemannschor Vegesack zählen die Gruppe „Hart Backbord“, das „1. Bremer Ukulelenorchester“, der Shanty-Chor Grambke sowie „Jonny Glut und die Kinkenband“ zu den Lokalmatadoren. Auch der Shanty-Chor „Beckedorfer Schifferknoten“ hat eine überschaubare Anreise. Ganz anders als die Folkrocker von „Ticket To Hapiness“ sowie „The Ukulele Death Squad“ aus Australien. Letztere Band aus Adelaide „mischt Hardcore-Ukulelen-Klang mit sattem Harmoniegesang uns stampfenden Rhythmen“. Das Quartett „Triddana“ aus Argentinien verspricht „kraftvoll gespielten Metal, keltische Melodien und eine aufsehenerregende visuelle Präsenz“.

Festival Maritim: Gäste aus Australien und Argentinien

Aus den Niederlanden reisen unter anderem „The Foxes“ an, die als eine der meistbeschäftigten keltischen Bands Hollands gelten. Zu den Gästen aus dem benachbarten Königreich zählen auch „Pekel“, „Unicorn“, „Paddy’s Passion“ sowie „Seyl & Treyl“. Aus Belgien ist die Celtic-Punkband „Bugul Noz“ dabei, aus Polen die Gruppe „Brasy“, aus Ungarn die „Jolly Jackers“, aus Irland „die Formation „Los Paddy’s“ sowie „The Clan“, aus Großbritannien unter anderem die Post-Pogues-Band „Greenland Whalefishers“, „Kimbers Men“ sowie „Loctup Together“.

Neben der Musik, „die mitten ins Herz geht“, stehen ein umfangreiches Kinderprogramm, Schiffsrundfahrten und Schiffsbesichtigungen, ein Outdoor-Gottesdienst im Stadtgarten Vegesack am Sonntagmorgen um 10 Uhr sowie ein abschließendes Höhenfeuerwerk am Sonntagabend gegen 22 Uhr an den drei Festivaltagen im Kalender.

Detaillierte Informationen zum Programm gibt es im Netz unter „https://festival.maritim.de“.