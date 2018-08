Innensenator Mäurer hilft beim „Day of Caring“ als Maler aus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nicht, dass er vom Verbrechen lebt. Aber die Unterwelt ist schon (auch) sein Thema. Einfach von Berufs wegen. Nun aber tauschte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mal die Unterwelt gegen die Unterwasserwelt. Nein, er ging nicht auf Tauchstation. Er griff zum Pinsel.

Wie das alles zu verstehen ist? Wir wollen es hier gern erklären. Es geht um den „Day of Caring“, den „Tag des sozialen Engagements“. Und genau dafür tauschten Mäurer sowie zwölf Mitarbeiter der senatorischen Behörde am Mittwoch ihre Arbeitsplätze im Dienstsitz an der Contrescarpe gegen einen Schulhof in Vegesack ein.

Malerhose statt Anzug – das war das Motto. Mäurer und seine Mitarbeiter zeichneten einen Parcours für zukünftige Fahrradführerscheinprüfungen auf dem Schulhof der Grundschule Am Wasser in Vegesack nach und nahmen sich mit Pinsel und bunten Farben einer unansehnlichen Mauer an. Palmen, Meer und eben die Unterwasserwelt schmücken nun die Wand am Fußballplatz – sehr zur Freude von Schulleiterin Astrid Drüke. Um die fachliche Beratung der Ressortvertreter kümmerte sich die Kunstlehrerin Pia Esmeralda Röse.

Das Einzugsgebiet der Grundschule Am Wasser umfasst Teile von Grohn und Vegesack – Stadtteile, in denen Menschen aus vielen verschiedenen Nationen leben. Die 220 Schüler werden in zwölf Klassen unterrichtet. Der Fahrradparcours ist unter anderem für Flüchtlingskinder wichtig.

Die Schüler konnten früher auf dem Fahrradparcours des Schulhofs gut üben. In den vergangenen Jahren waren die Farben und Fahrspuren jedoch stark verblasst, abgenutzt oder gänzlich verschwunden. Aus diesem Grund wünschte sich der Schülerrat, dass diese Bereiche nachgezeichnet und zusätzliche Hüpfspiele aufgemalt werden. „Aufgrund der Personalnot, die gegenwärtig an der Schule herrscht, war der Wunsch der Kinder bisher jedoch nicht umzusetzen“, hieß es. Aber nun kam ja der „Day of Caring“ – und mit ihm das Team des Innenressorts.

„Abend im Moor“ geht auf Reisen

Darauf konnten sich die Besucher des Vegesacker Overbeck-Museums bisher verlassen: Egal, in welcher Ausstellung – das berühmte Gemälde „Abend im Moor“ von Fritz Overbeck hing immer an seinem Platz. Zum ersten Mal ist es nun nirgends in den Ausstellungsräumen zu finden. Und das hat natürlich einen Grund, wie Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi offenbart. „Wir verleihen das Gemälde für eine große Worpswede-Ausstellung nach Stockholm“, erklärt sie.

Insgesamt 14 Werke von Fritz und Hermine Overbeck werden nächste Woche abgeholt und – sorgfältig verpackt und gesichert – von Vegesack nach Stockholm transportiert. Darunter auch der „Abend im Moor“. „Normalerweise verleihen wir gerade dieses Werk nicht“, gibt die Museumsleiterin zu. „Aber die Gelegenheit, Fritz und Hermine Overbeck in der schwedischen Hauptstadt mit ihren schönsten Werken zu präsentieren, ist einmalig. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Ausnahme zu machen und das Werk auf Reisen gehen zu lassen.“

Leicht fällt Pourshirazi das nicht. „Das wird sicher ein komisches Gefühl sein, wenn die Männer von der Kunstspedition das Herzstück unserer Sammlung einpacken. Aber ich freue mich, dass dann Tausende Menschen in Schweden die Möglichkeit haben werden, das Bild zu sehen.“ Gezeigt werden die Bilder vom 15. September bis 27. Januar im Museum Prins Eugen Waldemarsudde im Rahmen der Ausstellung „Paula Modersohn-Becker und die Künstlerkolonie Worpswede“. Es ist die erste große Worpswede-Ausstellung in Schweden, mehr als 60 hochkarätige Leihgaben geben einen umfassenden Überblick über die erste Künstlergeneration.