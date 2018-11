Innensenator und Verfassungsschutz wollen „Neue Rechte“ stärker ins Visier nehmen

Mäurer fordert ein Signal

+ © Kuzaj Innensenator Ulrich Mäurer (l.) und Dierk Schittkowski, Chef des Verfassungsschutzes in Bremen. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will sich nächste Woche bei der Innenministerkonferenz in Magdeburg dafür einsetzen, die „Neue Rechte“ bundesweit stärker in den Fokus zu nehmen. „Es geht darum, unsere Demokratie zu schützen“, sagt Mäurer. „Verschiedene Bereiche des Rechtsextremismus sind zunehmend schwieriger voneinander abzugrenzen.“