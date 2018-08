Neues Flugziel: Von Bremen nach Kiew mit Wizz Air

Bremen - Die Fluggesellschaft Wizz Air bietet ab März 2019 eine neue Verbindung an: Von Bremen geht es direkt in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Die neue Strecke ist die einzige direkte Verbindung zwischen den beiden Städten und wird im Winterflugplan ab 1. März 2019 zweimal wöchentlich montags und freitags bedient. Kunden in Deutschland, die die Hauptstadt der Ukraine besuchen und erkunden möchten, können ab Donnerstag, 30. August, auf wizzair.com ihre Flugtickets ab 24,99 Euro buchen.

Wizz Air hat ihren Betrieb 2004 in Deutschland aufgenommen und baut ihr deutsches Streckennetz kontinuierlich aus. Die Airline kündigte in diesem Jahr bereits 17 neue Strecken aus Deutschland an und bietet nun 88 Strecken von zwölf deutschen Flughäfen in 16 Länder an.

„Dass wir nun eine zweite Low-Cost-Airline für den Bremen Airport gewinnen konnten, ist für Bremen und die Metropolregion ein großer Gewinn. Die Strecke Bremen-Kiew bildet einen schönen Auftakt der Airline am Flughafen Bremen und wir gehen davon aus, dass – sofern die erste Strecke ein Erfolg ist – noch weitere Strecken folgen werden“, sagt Elmar Kleinert, Geschäftsführer des Bremen Airports.