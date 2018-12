„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ animiert das Publikum zum Mitklatschen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die böse Stiefmutter (Annette Steinkamp) singt dem Gesinde, was Sache ist: „Ich erwarte, dass hier jeder pariert. Hoffentlich habt Ihr das alle kapiert. Ihr sollt arbeiten und gehorchen, damit es schön ist, für mich und das Dorchen.“ 950 Besucher sahen am Mittwochabend die erste Vorstellung des Musicals „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Metropol-Theater.

Komponist und Produzent Uwe Müller aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen hat aus dem Stoff des gleichnamigen Films von 1973 ein Musical gemacht. Zahlreiche Songs aus seiner Feder geben der Handlung besonderen Schwung und animieren das begeisterte Publikum immer wieder zum Mitklatschen. Garniert wird das Ganze mit aufwendigen Tanzeinlagen des Ensembles. Die Handlung ist die altbekannte. Und auch im poppigen Sound klingt der bedrohliche Auftritt der Stiefmutter märchenhaft böse. Sie will ihre Tochter, das Dorchen (Alina Meinold), mit dem Prinzen (Daniel-Erik Biel) verheiraten. Knecht Vincek (Stephan Wurfbaum) soll Stoff holen, damit Stiefmutter und Dorchen edel gekleidet zum königlichen Ball können. Aschenbrödel, stets von Stiefmutter und Dorchen gedemütigt, wird er drei magische Haselnüsse mitbringen.

Wie im Film begegnet der Prinz Aschenbrödel erstmalig bei der Jagd. Sie verscheucht ein Reh, das der Prinz schießen will. Und schon jetzt singt der Prinz von ihrem Zauber: „Ihre Augen sind so blau, ihre Wangen schwarz beschmiert.“

Die Haselnüsse treiben die Handlung voran. So bringt die erste Nuss Aschenbrödel eine Jägertracht. Nach ihrem Sieg bei einem Schießwettbewerb hält der Prinz sie für einen Jägersmann und steckt ihr als Auszeichnung einen Ring an. Henrieke Starck füllt die Rolle des Aschenbrödels hervorragend, immer wieder beherrscht duldsam, aber dann mit frechen und selbstbewussten Gefühlsausbrüchen. Vor dem Aufbruch zur Jagd singt sie: „Ich kann raufen und reiten, laufen und streiten. Ich kann alles besser als ein Mann.“

Bei der Feier im Königshaus, die den Prinzen unter die Haube bringen soll, zeigt das Ensemble stilistische Gewandtheit. Es tanzt königlich, barock angehaucht. Doch immer wieder schimmert durch: Die Zuschauer sehen ein Musical.

Aschenbrödel tritt auf, als der Prinz von der Feier flüchten will. Und sie sorgt für Aufregung: „Wer ist sie?“ fragt das Ensemble in einem Song. Der Moment der Überraschung und Irritation dehnt sich aus und wird musikalisch ausgeleuchtet. Aschenbrödel verschwindet, aber ein Schuh bleibt zurück. Der Prinz hat sich endgültig verliebt. Er besucht den Hof der Stiefmutter. Zu einer munteren Jazz-Nummer probieren alle Frauen den Schuh an. Und das Ende ist bekannt: Dorchen quält sich, der Schuh passt Aschenbrödel.

Weitere Aufführungen des Musicals im Metropol-Theater sind heute, Freitag, um 14 Uhr und morgen, Sonnabend, um 15 und 19.30 Uhr.