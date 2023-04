Um seine Freundin zu gewinnen: Mann am Weser-Ufer niedergestochen - Mordprozess

Von: Marcel Prigge

Wegen eines tödlichen Messerangriffs am Weserufer müssen sich zwei Männer ab Montag, 17. April 2023, in Bremen vor Gericht verantworten. (Archivbild) © Eckhard Stengel/Imago

Zwei Männer sollen einen Dritten niedergestochen haben, um dessen Freundin für sich zu gewinnen. Das Opfer starb noch vor Ort. Der Fall wird jetzt vor dem Landgericht Bremen verhandelt.

Bremen – Ein grausiges Verbrechen in Bremen: Zwei Männer stechen auf einen Dritten ein. Danach traten sie den am Boden liegenden Mann so lange, bis dessen Freundin einverstanden war, mit den beiden mutmaßlichen Tätern mitzugehen. Der Mann am Boden verblutete. Am heutigen Montag, 17. April 2023, müssen sich die beschuldigten Angreifer vor dem Landgericht Bremen verantworten.

Vor dem Landgericht Bremen: Mordprozess startet – Zwei Männer im Verdacht

Ab Montagmittag, 13:30 Uhr, stehen zwei Männer vor dem Gericht in Bremen. Sie müssen sich wegen eines tödlichen Messerangriffs am Weserufer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 26- und 41- jährigen Angeklagten vor, am 22. Oktober vergangenen Jahres, gegen 02:00 Uhr, in der Nähe der Straße Am Werderufer in Bremen aus einem Gebüsch gekommen und auf den ahnungslosen und überraschten Mann eingeschlagen haben.

Fünfmal auf Mann eingestochen, „um dessen Freundin für sich zu gewinnen“: Angeklagte müssen sich wegen Mordes verantworten

Währenddessen soll mindestens einer der beiden fünfmal auf den Mann eingestochen haben. „Hierbei soll der jüngere Angeklagte den Tod des Geschädigten beabsichtigt haben, um dessen Freundin für sich zu gewinnen; der 41-jährige Angeklagte soll den Tod des Geschädigten jedenfalls billigend in Kauf genommen haben“, heißt es in der Pressemitteilung des Landgerichts.

Als der Mann am Boden lag, sollen sie so lange auf ihn eingetreten haben, bis die Freundin einverstanden gewesen sei, mit den Angreifern mitzugehen. Er soll trotz des kurz nach der Tat erfolgten Rettungseinsatzes noch am Tatort gestorben sein. Der Mordprozess soll zunächst bis zum 27. September geführt werden.