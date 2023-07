„Made in Bremen“ öffnet am Domshof

Von: Jörg Esser

Teilen

Die „Made-in-Bremen“-Gesellschafter Florian Wolff (v.l.), Julia Windhoff und Stevie Schulze vor dem neuen Regionalkaufhaus am Domshof 11. © Phil Porter

Kaffee von Münchhausen, Bier aus Walle, Knipp aus der Dose: „Made in Bremen“ bietet Produkte regionaler Produzenten an. Jetzt ist das Kaufhaus zum Domshof umgezogen.

Bremen – Es geht wieder los: Nach zweiwöchiger Umzugspause öffnet das Regionalwaren-Kaufhaus „Made in Bremen“ morgen, Sonnabend, die Türen des neuen Ladenlokals am Domshof 11. Die Eröffnung der neu bezogenen Räumlichkeiten soll mit einem regionalen Rahmenprogramm für Fans, Stamm- und Neukunden gefeiert werden, sagen die drei Gesellschafter Julia Windhoff, Stevie Schulze und Florian Wolff.

DJ Guido Bolero sorgt beim Eröffnungsfest für Hüftschwungmusik und Schellack-Swing. Außerdem werden einige der Produzenten und Hersteller der Regionalwaren, die das Kaufhaus unter der Dachmarke „Made in Bremen“ anbietet, vor Ort sein und Auskunft über ihr Schaffen geben. „Mit den mittlerweile 1 500 Produkten von 150 Anbietern bietet das Kaufhaus einen guten Überblick der Schaffenskraft unserer Region“, sagt das Gesellschafter-Trio.

„Made in Bremen“ versteht sich „als Schnittstelle, Ansprechpartner, Vermittler und Vermarkter regionaler Erzeugnisse“ sowie als „Sammelbecken hiesiger Kreativität“. Im neuen Kaufhaus am Domshof 11 (zuletzt war hier die Geschäftsstelle der Barmer Ersatzkasse) sowie bei Events und im digitalen Raum wird ein üppiges Angebot präsentiert, das die Produktivität der Bremer und Buten-Bremer belegt. So gibt es Schnaps, Bier und Limo, Tee und Kaffee, Süßes und Salziges, Kräuter und Gewürze, Taschen, Textilien und Klamotten, Bücher und Papier, Konserven und Eingemachtes sowie jede Menge Schnickschack.

Klassiker aus dem Schnoor und von Grashoff

Dazu zählen Klassiker wie „Bremer Babbeler“, „Kaffeebrot“ und „Schnoorkuller“, Cranberry-Konfitüre und Birnen-Senf-Sauce von Grashoff, Cutty-Ketchup von Zeisner aus Grasberg, Bremer Kaffee von Münchhausen, Lloyd und der Union-Rösterei, Tee aus der „Werftküche“, Senats-Produkte vom Martinshof, Freibeuter-Rum, „Piekfeine Brände“ von Birgitta Schulze van Loon, „Ahoi“-Bier vom „Achterdieker Bierverlach“ sowie Labskaus und Knipp und Herings-Socken aus der Dose.

Das neue Kaufhaus, das täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat, sei die „ideale Ergänzung zum Gastro- und Einkaufshotspot Domshof“, sagen die Macher. „Made in Bremen“ komplettiere das besondere Angebot der „Markthalle Acht“, des Manufactum-Kaufhauses sowie des Wochenmarkts und soll das Herz der Hansestadt beleben. Na, dann: viel Glück!

Von der Stadtwaage zum „Einkaufshotspot“

Das Regionalwarenkaufhaus war seit November 2020 in der Stadtwaage beheimatet und ist dort stetig gewachsen. Der Vertrag mit dem Immobilienbesitzer Christian Jacobs wurde mehrfach verlängert. Doch jetzt wurde der Umzug aus der Langenstraße zum Domshof notwendig, da die Stadtwaage wegen der Neuentwicklung des Areals nicht länger zur Verfügung steht. Neben dem neuen Johann-Jacobs-Haus an der Obernstraße und dem Jacobs-Hof bilden die Stadtwaage, der Neubau des Essighauses und das Kontorhaus am Markt das „Balge-Quartier“, das Innenstadt und Weser besser verbinden soll. Jacobs’ 100-Millionen-Euro-Projekt soll Ende 2024 fertig werden. Auf insgesamt etwa 19 000 Quadratmetern sind Flächen für Einzelhandel, Arbeit, Bildung und Kultur geplant. Schwerpunkt: Gastronomie.