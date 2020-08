Attraktivere Wohngebiete fordert die Arbeitnehmerkammer, um gutqualifizierte Menschen in Bremen zu halten – dann müssten sie nicht pendeln.

Knapp 143 000 Menschen pendeln zu ihrem Arbeitsplatz im Land Bremen. Die meisten nutzen dafür das Auto. Und sie sind gut qualifiziert. Wer allerdings etliche Kilometer pendelt, leidet zum Teil unter gesundheitlichen Problemen. Macht Pendeln krank, könnte Homeoffice Abhilfe schaffen?

Bremen – Im Jahr 2019 pendelten gut 142 700 Beschäftigte zu ihrem Job im Land Bremen – das sind fast 25 000 mehr als im Jahr 2002 und um die 400 weniger als 2018. Die Einpendlerquote liegt damit bei 42,7 Prozent. Das geht aus der am Dienstag vorgelegten Statistik „Kammer-Kompakt“ zum Thema Pendeln hervor.

Darin hat Dr. Dominik Santner von der Arbeitnehmerkammer Bremen Daten der Bundesagentur für Arbeit und nach eigenen Angaben eine repräsentative Befragung der Kammer-Mitglieder 2019 durch Infas aufgearbeitet. Dazu wurden rund 1 900 Interviews geführt. Auch die Zahl der Auspendler stieg deutlich und lag zuletzt bei etwa 58 300. Konjunkturbedingt sei das Wachstum seit 2017 geringer als in den Jahren zuvor, hieß es.

In die Stadt Bremen fahren laut Statistik 118 600 Beschäftigte, nach Bremerhaven 24 000. Zwei Drittel der Einpendler wohnen im direkten Umland. Ein Blick darauf: Aus Delmenhorst pendeln 8 567 Menschen, aus Stuhr 6 949, aus Weyhe 6 308, aus Achim 5 226, aus Oyten 3 238, aus Syke 3 062. Zu den Fernpendlern (mehr als 30 Kilometer) zählen beispielsweise 767 Twistringer und 200 Sulinger. Fernpendler machen ein Drittel der Einpendler aus. Wichtige Wohnorte dabei: Oldenburg und Hamburg.

Bremer Studie zum Pendeln: Die meisten fahren mit dem Auto

Und wie kommen die Pendler in die Stadt Bremen? Nun, die meisten mit dem Auto – 72 Prozent (nach Bremerhaven: 86 Prozent). Mit Bus und Bahn fahren 21 Prozent, sechs Prozent radeln. Selbst im innerstädtischen Verkehr nutzen mit 44 Prozent die meisten Bremer für den Weg zum Job das Auto (ÖPNV: 23 Prozent, Rad: 28 Prozent). „Oft fehlen die Alternativen, um aus dem Umland in angemessener Zeit in die Städte zu kommen“, meint Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen – ein Argument, das für den innerstädtischen Verkehr eher nicht gilt.

Bremer Studie zum Pendeln: Attraktivere Wohnangebote fehlen

Wo arbeiten die Pendler? Insbesondere in der Automobilbranche. Allein die Hälfte der etwa 12 500 Mercedes-Beschäftigen kommt aus dem Umland. Aber auch bei den Finanzdienstleistungen oder in der IT-Branche ist der Einpendleranteil mit 50/45 Prozent sehr hoch. „Es zeigt sich, dass wir für gutqualifizierte Beschäftigte attraktivere Wohnangebote auch innerhalb der Städte brauchen“, betont Schierenbeck.

Doch genau diese Wohngebiete fehlen in Bremen seit Jahren. Bremen setzt mehr auf Masse, auf sozialen Wohnungsbau. Neue Gebiete mit ausschließlich Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäusern entstehen nicht mehr. Insbesondere die Mittelschicht kehrt Bremen daher seit Jahren den Rücken, sucht sich ein Haus im Umland, wie die Landesstatistik zeigt.

Den Einpendlern stehen landesweit gut 58 000 Auspendler gegenüber. Diese, so die Kammer-Zahlen, sind meist gutausgebildete und gutbezahlte Akademiker. Und mehr als 50 Prozent sind Fernpendler, arbeiten gar in anderen Metropolen.

Bremer Studie zum Pendeln: Müdigkeit und Erschöpfung

Was macht das Pendeln mit den Menschen? „Langes Pendeln macht häufiger unzufrieden und krank“, ist das Fazit der Kammer, die sich dabei auch auf Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezieht. Besonders bei Fahrten über eine Stunde klagten Pendler über Nackenschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Schlafstörungen. Gerade pendelnde Beschäftigte könnten durch Homeoffice entlastet werden, sagt Schierenbeck. „In der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen positive Erfahrungen mit dem Arbeiten von zu Hause gemacht. Deshalb sollte jetzt auch ein Anspruch auf Homeoffice geschaffen werden.“

Von Elisabeth Gnuschke