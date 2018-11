„England voraus!“ beleuchtet ein Kapitel bremischer Seefahrtsgeschichte

Bremen - Von Ulf Kaack. Dass die Hansestadt und ihr maritimer Vorposten Bremerhaven einst eine direkte und intensiv genutzte Anbindung an die britische Insel besaßen, ist längst in Vergessenheit geraten. Dem tritt nun der Bremer Journalist und Schifffahrtsexperte Lars Schmitz-Eggen entgegen. Mit seinem Buch „England voraus!“ hat er das spannende Kapitel bremischer und deutscher Seefahrtsgeschichte detailreich aufgearbeitet.

So manch einer mag sich noch erinnern an die Zeiten, als die majestätische „Prins Hamlet“ in der Seestadt festmachte. Die Englandfähre war ein Schiff, auf das man stolz war in der Seestadt. Lange Zeit war es die wichtigste deutsche Anbindung an die britische Insel. 33,6 Millionen D-Mark hatte das 134 Meter lange Schiff gekostet. Die 14 000 PS starke und 20 Knoten schnelle Passagierfähre nahm ab 1966 die Verbindung von Bremerhaven nach Harwich unter dem Kiel. Und das mit einem für damalige Zeiten geradezu luxuriösen Standard.

In den weniger attraktiven Wintermonaten unternahm die „Prins Hamlet“ Kreuzfahrten und wurde in dieser Zeit durch die deutlich kleinere „Viking II“ ersetzt. Letztmalig legte am 18. Dezember 1982 mit der „Prinz Oberon“ ein Schiff von Bremerhaven aus nach England ab, dann stellte die Reederei den Linienverkehr ein. So weit, so historisch. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Buchprojekt? Schmitz-Eggen bezeichnet sich als Fähren-Freak. „Vor einigen Jahren wollte ich einfach aus meinem Interesse an der Materie heraus mehr erfahren über den Fährverkehr mit der britischen Insel“, sagt der Autor und Journalist. „Meine Recherchen liefen ins Leere, also habe ich mich selbst auf die Spur begeben.“

Den Anfang im England-Verkehr machte 1841 die „Hanseatische Dampfschiffahrtsgesellschaft“, die eine Strecke von Hamburg nach Hull bediente. 1845 startete der Kaufmann Eduard Ichon mit gleich zwei Schiffen, der „Horsa“ und der „Hengist“, eine Verbindung zwischen Bremen und Hull. Mit wenig Erfolg. Erst mit dem Norddeutschen Lloyd (NDL) änderte sich das: 1857 und 1858 ließ die noch junge Reederei sechs Seeschiffe mit einer Tonnage von über 500 Bruttoregistertonnen bauen, die von Bremen und Nordenham nach London und Hull liefen.

Flottenverkauf an Argo-Reederei

In den 1880er Jahren erneuerte der NDL seine stattliche England-Flotte und verkaufte diese 1897 für knapp 1,3 Millionen Mark an die ebenfalls an der Weser beheimatete Argo-Reederei. Dreimal wöchentlich wurde London angelaufen, zweimal pro Woche Hull. Auswanderer, die von England aus ihren Weg in die USA fortsetzten, bildeten den Großteil der Passagiere.

Der Erste Weltkrieg unterbrach den ebenso lebendigen wie lukrativen Verkehr. Erst ab 1923 fuhren wieder Argo-Dampfer. Neben London und Hull wurden nun auch Newcastle und Middlesbrough mit Fracht und Passagieren angesteuert. Später kam Glasgow in Schottland hinzu. Noch 1938 investierte man in den Bau von vier neuen Schiffen, kombinierte Fracht- und Passagierdampfer, die durch hohen Komfort bestachen. Der Kriegsbeginn 1939 beendete das Engagement jäh. Erst 1949 nahm die Argo-Reederei den Liniendienst mit der britischen Insel wieder auf. Nach einer kurzen Blütezeit entwickelten sich die Passagierzahlen und das Frachtaufkommen kontinuierlich nach unten. Hinzu kam der Konkurrenzdruck durch den Liniendienst von Hamburg aus. Mitte der 60er Jahre stellte die Argo den Passagierverkehr ein.

Lars Schmitz-Eggen hat das wichtige, bislang aber kaum beleuchtete Kapitel deutscher Schifffahrtsgeschichte bis ins kleinste Detail nachgezeichnet. Dabei ist es ihm gelungen, die Flut von historischen und technischen Informationen auf eine gut lesbare Weise zu komprimieren. Zu beziehen ist „England voraus!“ für 8,55 Euro als Taschenbuch ausschließlich im Internet bei Amazon.