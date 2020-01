Bremen - Von Thomas Kuzaj. Rundbögen, Turm, elegante Fassade. Das Hotel „Alberti“ an der Ecke von Bahnhofstraße und Breitenweg war ein Blickfang. Ein nicht nur funktionelles, sondern auch ein repräsentatives Gebäude. So wie vergleichbare Häuser in der Nachbarschaft des Bremer Hauptbahnhofs auch. Doch Hotels wie „Alberti“, „Stadt Bremen“ und „Stadt München“ sind längst verschwunden – und damit heute Thema unserer Serie.

Es gab nicht allein „Hillmanns Hotel“ in diesem Quartier, 1847 eröffnet, am 6. Oktober 1944 durch Bomben zerstört und heute noch legendenumwoben – weil es lange Zeit das vornehmste Haus am Platz war. Theodor Fontane erwähnte „Hillmanns Hotel“ 1886 in seinem Roman „Cécile“.

Aber es gab eben nicht nur dieses Haus. Nein, im Zug eines großen Baubooms nach Bremens Eisenbahnanschluss 1847 waren in Bahnhofsnähe etliche Hotels entstanden. Denn 1847 war der Hannoversche Bahnhof eröffnet (und 1885 – vor dem Bau des Hauptbahnhofs – wieder abgerissen) worden. Es war der erste Bahnhof Bremens.

„Helle, luftige Zimmer mit guten Betten“ pries etwa das 1865 eröffnete Hotel „Stadt München“ auf einer Vertreterkarte an. „Solide Preise“ ebenfalls. Auch der Hinweis „Hausdiener am Bahnhof“ fehlte nicht. In dem Hotel an der Bahnhofstraße 7 – „umgebaut und neu eingerichtet 1893“ und ausgestattet mit „elektrischer Beleuchtung“ sollte der Gast sich wohlfühlen. Und das galt natürlich auch für den internationalen Gast: „English spoken here“, heißt es weltmännisch auf der Karte.

Was aber kamen da überhaupt für Gäste angereist? Die Rückseite der Karte gibt einen Hinweis: Die Umgebung von Bahnhof und Hotel ist dort aufgezeichnet. Und rot markiert ist der direkte Weg von Hauptbahnhof und Hotel zur 1910 eröffneten Zentrale der Reederei Norddeutscher Lloyd (NDL) an der Papenstraße.

„Fernsprecher Roland 444.“ Damit wirbt eine Anfang der 1920er Jahre verschickte Postkarte, die das Hotel „Alberti“ zeigt, das Eckhaus mit der eleganten Fassade – und Straßenbahnanbindung quasi direkt vor der Tür.

Heinrich August Alberti hatte das Haus anno 1864 eröffnet. Später übernahm es der Gastwirt Heinrich Wilhelm Eicke, der Vater der Bremer Künstlerin Frieda Eicke (1893 bis 1970); nach ihm führte der Sohn Wilhelm Eicke das „Alberti“.

Dann kam der Krieg. In der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 erlebte Bremen den schwersten Bombenangriff des Zweiten Weltkriegs. In der Zeit von 23.56 Uhr bis 0.30 Uhr warfen britische Bomber 120 000 Bomben auf die Stadt. Betroffen waren vor allem die Hafenanlagen und der Bremer Westen, der in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Nacht des Feuersturms machte 49 100 Menschen obdachlos. 1 054 kamen ums Leben.

Auch die Bahnhofsvorstadt war betroffen. Dabei wurden – außer der Badeanstalt am Breitenweg – mehrere bekannte Bremer Hotels zerstört. Darunter waren beispielsweise das Columbus-Hotel am Bahnhofsplatz (1952 neu aufgebaut), das „Europa“-Hotel und das Hotel „Alberti“.

Im Krieg zerstört wurde auch das 1889 am Bahnhofsplatz errichtete „Hotel zur Post“ – aber es ist nicht verschwunden, es wurde auch wieder neu aufgebaut. Nach dem Krieg war das „Hotel zur Post“ zunächst in die Hochbunker im Bürgerpark gezogen, bevor es im September 1946 an der Hohenlohestraße öffnete, heißt es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011). „1952/53 wurde das ,Hotel zur Post‘ am Bahnhofsplatz wieder aufgebaut.“ Häuser wie das „Alberti“ blieben verschwunden.