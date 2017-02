Nur die Aktivisten

Die Welt gerät aus den Fugen, der Terror bedroht die Freiheit, aus den USA kommen ständig neue Horrormeldungen. Und was bewegt die Menschen? Luftballons. Einige Umweltschützer jedenfalls. Sie, es lässt sich nicht anders sagen, kämpfen machtvoll gegen Luftballon-Massenstarts. Die nämlich, so die Argumentation, belasten die Natur und gefährden Tiere. Tiere könnten sich an Ballons und Schnüren verschlucken oder sich unrettbar darin verheddern.

Argumente, die offenbar unheimlich wirksam sind. Jedenfalls lassen mehr und mehr Luftballonfreunde schnell die Luft aus der Diskussion, indem sie flugs einknicken und auf geplante Ballonstarts verzichten. Im vergangenen Jahr etwa sagte die katholische St.-Johannis-Schule das traditionelle Luftballonfliegen im Rahmen der „Burkina-Faso-Woche“ auf dem Bremer Marktplatz kurzfristig ab, nachdem Umweltschützer gequakt hatten.

Jetzt hat auch die Bürgerpark-Tombola auf den ebenfalls traditionellen Start von 500 Luftballons zu ihrer Eröffnung verzichtet. Viele Beteiligte schütteln den Kopf darüber, trotzdem wird‘s gemacht. Voriges Jahr habe die Kritik am Ballonstart die Berichterstattung über den Losverkauf überschattet, hieß es zur Begründung.

Es war immer ein schönes und wirkungsvolles Bild – Schornsteinfeger und Honoratioren vor den aufsteigenden bunten Ballons, an denen Lose baumelten. Ein Frühlingsbild und zugleich Werbung für die Tombola, deren Zweck es ja ist, ein schönes Stück Grün zu erhalten – den allein durch Spenden finanzierten Bremer Bürgerpark.

Mal ganz abgesehen davon, dass man ja ökologisch unbedenkliche Luftballons aus Naturkautschuk steigen lassen kann – die Tombola-Organisatoren haben sich mit ihrem Ballonstart-Verzicht nun einer gefährlichen Strömung hingegeben.

Denn wer in diese Richtung weiterdenkt, stößt schnell auf weitere Tombola-Aspekte, an denen sich mal irgendjemand stören könnte. Da werden zum Beispiel Autos verlost – die sind doch auch eine potenzielle Gefahr für Umwelt, Tier und sogar Mensch. Es gibt Kreuzfahrten zu gewinnen – dabei ist weithin bekannt, dass Kreuzliner Klima und Umwelt schädigen. Und, und, und.

Absurd? Unverhältnismäßig? Nein, nein, jetzt wird die Umwelt ja gerettet, weil keine Luftballons mehr fliegen. Und wenigstens die Anti-Ballon-Aktivisten sind zufrieden.