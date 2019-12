Volle Hütte: 8000 Menschen feiern „Quotenfete“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es wird munter gefeiert auf der „Quotenfete“ am Sonnabend in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Unter dem großen Bildschirmwürfel vor der Hauptbühne ist viel los. Dann schweben fast 2 000 Luftballons von der Decke. Die Masse spielt mit ihnen, das Platzen von Ballons ist zu hören. Etwa 8 000 Besucher aus ganz Deutschland sind wieder ein Stimmungsgarant bei der legendären Landjugendparty. Und wieder heißt es: volle Hütte!

Mit der Masse von Luftballons fallen auch drei nummerierte Beach-Volleybälle von der Decke. Wer sie fängt, bekommt Preise. Für den Erstplatzierten soll eine große Holztruhe mit alkoholischen Getränken gefüllt werden. Darauf freut sich die Gruppe „Trinkerella“, sieben Frauen angereist aus Viersen bei Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Die Frauen werden dem Veranstalter noch mitteilen, womit sie die massive Holzkiste befüllt haben wollen, bevor diese verschickt wird. Sie sind schon am Vortag angereist. „Uns gefällt, dass die Leute hier genauso sind wie wir“, sagt Tabea (27). Ihre Männer sind allesamt Landwirte, heißt es. Die seien auf die Idee gekommen, die „Quotenfete“ in Bremen zu besuchen. Die Frauen haben es dann gemacht – ohne die Männer.

Für die Überraschung haben Martin Holm (49) und die Hälfte seines Teams von „Highland Stall & Weide“ viel gearbeitet. „Wir haben am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr Luftballons aufgepustet“, sagt Holm.

Die Partyband „Smile“ kommt mit ihrer Mischung aus Pop und Rock und auch einem fetzigen Medley mit Songs aus den 2 000ern gut an. Alles ist tanzbar. „Denkmal“, bekannt durch „Wir sind Helden“, klingt mit der Stimme von Sängerin Joanna besonders frech. Sie und ihr Sängerkollege Basti tanzen immer wieder wild über die Bühne. „I don’t care“ von Icona Pop erklingt hart und knackig und geht in die Beine.

120 Menschen arbeiten auf der Party in der Gastronomie, 75 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, damit die Großveranstaltung läuft.

+ Gewagt: Ole, Stine und Marten auf dem Elektrischen Bullen. Sie halten sich lang. Foto: KOWALEWSKI

Munteres Jauchzen, manchmal leicht quietschendes Gekreische und Lacher. Die Stimmung beim Elektrischen Bullen ist wie immer munter. Stine (19) aus Jeddingen und die Brüder Marten (18) und Ole aus Hiddingen versuchen etwas Ungewöhnliches: Sie sitzen zu dritt auf dem Bullen. Der kreist schnell und gibt sich ganz schön bockig. Die drei halten sich ziemlich lange. Doch dann geht es zunächst für Stine und Ole abwärts auf die Matte. Marten kämpft weiter, sogar sehr erfolgreich. Er bleibt noch lange auf dem Bullen sitzen, bis auch er dann zu Boden geht. Wo kommt das Talent her? Vielleicht vom Reiten? Marten sagt, dass er sogar schon auf einem Kamel geritten ist.

Bereits am frühen Abend versucht sich Petra (58) aus Beverstedt im Landkreis am Heißen Draht, der hier „Highland-Draht“ heißt. Ruhig und gelassen geht sie mit der Öse den geschwungenen Draht entlang, ohne ihn zu berühren. Die Landfrau ist mit mehreren Frauen da, eine Schießgruppe.

Die Gesichter von Georg Hauff (20) und Markus Ruckgato (19), beide in der Landwirtschaft tätig, sind vor Anstrengung verzerrt. Sie geben alles beim Milchkannenstemmen, und sie erreichen beachtliche sechs Minuten. Während des Kraftaktes stoßen sie mit ihren Gläsern an, die sie in der anderen Hand halten. Georg sagt, dass er manchmal auch ein 80 Kilo schweres Kalb heben muss. Die beiden sind schon am Vortag um 5.30 Uhr losgefahren und haben sich auch Bremen angesehen.

40 Reisebusse bringen an diesem Abend Besucher von weit weg zur „Quotenfete“, noch fünf Busse mehr als im Vorjahr.