Rechnungshof: Land verschenkt Geld

Bremen - Die verfassungsrechtliche Schuldenbremse ist in Kraft. Finanzielle Hilfen fließen. Das kleinste Bundesland will seinen Haushalt weiter sanieren. Doch das Geld bleibt knapp. „Die anhaltende Haushaltsnotlage zwingt Bremen noch stärker als andere Länder, sich keinen Cent an Einnahmen entgehen zu lassen und keinen Cent unnötig auszugeben“, sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Bettina Sokol, am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts. Und weiter: „Da ist noch Luft nach oben.“